De vet at næringslivet trenger dem

Nyheter

I dag arrangeres årets yrkes- og utdanningsmesse for Øyregionen. Cirka 500 ungdomskole- og videregående-elever er til stede. Formiddagen er brukt til speeddating der ungdomskole-elevene har gått fra stand til stand og snakket med videregående-elever, lærere, bedrifter og representanter for ulike yrker.

Elevene ved elektrofag/ automasjon har bygget en kaffe-robot som de demonstrerer. Når de er ferdige med utdanninga er det stor sjanse for at de får jobber knyttet til automatisering av arbeidsprosesser innen havbruket.

I en kartlegging Guri Kunna har gjort er automasjon en av de utdanningene lokale bedrifter framhever som viktige framover. Fra høsten vil det bli startet et fagskoletilbud innen mekatronikk, som ligger tett opp til automasjon. Liikevel er det kun syv elever som har valgt automasjon ved Guri Kunna videregående.

- Vi håper at flere søker, og veldig gjerne jenter, sier lærer Olav Athammer. I år er det syv gutter som har dette tilbudet.

Og alle disse gutta er ganske trygge på at de får seg både lærlingeplass og deretter jobb.

- Jeg er ganske sikker på at jeg får lærlingeplass, sier Mikal Akseth.

- Vi har mye lakseindustri, og de trenger folk til tekniske jobber, sier han.

Også innen andre bransjer i øyregionen trengs det fagfolk. Hitra Anleggsservice er for første gang med på messa. De har stand i hallen, og skal også holde et miniforedrag for å selge inn de yrkesretningene en entreprenørbedrift har bruk for.

Sindre Kvakland og Ann Kristin Glørstad ramser opp hvor mange yrkesgrupper de har blant sine 30 ansatte

- Det er maskinførere, lastebilførere, mekanikere, knusverksoperatør, anleggsgartner, sprengningsbas, ingeniør og kontorarbeidere. Og jevnt over er det mangel på fagfolk i bransjen vår, sier de.

Fra Sørburøya har de to eneste ungdomskolelevene, Gaja Liutkute og Geir Arne Berg, tatt turen til Fillan og utdanningsmessa. Vi møter dem når de speed-dater Salmar. Som nærmeste naboer til havmerden i Frohavet, er Salmar et firma de er kjente med. Malin Greve Arntzen og Sebastian Kvernland forteller om hvilke muligheter som ligger i Salmar. Det handler ikke bare om å jobbe ute på merdene.

Men bare en av de to sørburøy-ungdommene ser for seg en framtid innen havbruksnæringa.

- Jeg har absolutt ikke lyst til det. Jeg ser for meg en utdanning innen hotell eller servering, eller kanskje kunst, sier Gaja.

- Jeg kan godt tenke meg å jobbe med oppdrett, sier Odd Arne.

Selv om han fortsatt har ett og ett halvt år igjen på ungdomskolen, har han nesten bestemt seg for å søke på naturbruk, og da videre på akvakultur, på videregående.

Speeddatingen gjør at små grupper med elever får en stopp innom alle standene. Etter lunsj er det miniseminarer hvor elevene kan velge å få høre og vite mer om de de er mest interesserte i.

- Jeg synes vi har fått en god form på messa nå, sier Heidi Glørstad Nielsen fra arrangørene.

- Men den kan bli enda bedre. I år har vi for første gang anleggsbransjen representert. Og kommunene må få skryt for at de er så godt til stede. Men det fortsatt bransjer som mangler. Vi savner bedrifter fra reiseliv og handel, sier Heidi Glørstad Nielsen.

Ingen av øyregionens hoteller eller restauranter er representert. Derimot er linja som utdanner kokker og servitører synlig tilstede.

- Jeg skulle gjerne sett at bedriftene vi utdanner folkene til, også var her, sier lærer Elisabeth Jensen ved restaurantfag.

Men de sjøretta næringene er godt tilstede, og Jensen forteller at skolen jobber med å få på plass en kokkeutdanning rettet mot å jobbe på sjøen, da fortrinnsvis på båter og skip.

- Det blir ingen egen linje, og det er ikke sikkert vi har det klart allerede til høsten. Men både vi og maritime fag ser på mulighetene for å få til et tilbud for maritim kokk, forteller hun.