Slet seg i nyttårshelga, sank i dag

Nyheter

En tidligere mye omtalt gammel trebåt sank i dag mens den lå til kai ved Lille Kjerringvåg på Dolmøya. Dette er den samme båten som i uværet nyttårshelga slet seg fra fortøyningene. Redningsskøyta "Hans Herman Horn" rykket den gang ut fra stasjonen i Fillan og fikk båten trygt på plass igjen. I dag klarte ikke bergingsmannskaper å hindre at båten sank. Den ligger nå til kais der bare deler av rorhuset stikker opp.

Dette er samme båt som har vært kjernen i en konflikt ved denne kaia. To eldre båter har vært fortøyd her og grunneier Magne Johansen har fryktet miljøutslipp. Johansen har tidligere oppgitt til Hitra24 at han ikke har klart å oppnå kontakt med båteieren, og før jul avgjorde Fosen Tingrett at båteieren skulle fjerne to båter i løpet av to uker. Den ene ble fjernet, mens den andre ble liggende igjen. Nå ligger altså denne på sjøbunnen.