I dag kommer debutalbumet

Nyheter

I mai 2017 slapp Jonas U. Peitersen og Mikael Øgaard i duoen Temporary sin aller første EP. Fredag 25.januar kommer omsider debutalbumet "When I leave" ut, og de går fra å opptre på Norges minste scener til å innta mektige Byscenen i Trondheim.

Jonas fra Hitra og Mikael forteller at de har benyttet de siste par årene til å vokse og samtidig forme sin albumdebut.

Fire av fem Temporary-låter har blitt avbefalt i musikkprogrammet Urørt på radiokanalen NRK P3, låtene deres har også fått mye spilletid på samme kanal og hos NRK P1. Videre har musikken til den fremadstormende duoen blitt brukt i de to siste sesongene av den populære NRK TV-serien «Unge Lovende».

- Temporary har opptrådt for fulle hus under Trondheim Calling 2017, UKA 2017, Molde-Jazz 2017, og Øyafestivalens klubbdag både 2017 og 2018, forteller Jonas og Mikael, og legger til at dette er en knippe av konsertopptredenene deres de siste par årene.

- Vi har bygd et ekstatisk og stemningsfullt live-show hvor det veksles mellom duo og band på scenen.

Releasekonserten blir holdt på Byscenen den 31.januar under Trondheim Calling 2019.

I prosessen å stadig vokse seg større har de samtidig benyttet anledning til å jobbe i Brygga Studio i Trondheim. Med klare nikk i retning artister som blant annet Jonas Alaska, The tallest man on Earth og Whitney, har de to 23-åringene satt sammen et album bestående av elleve nye låter som gjenspeiler Temporary sitt live-uttrykk i vekslingen mellom forskjellige besetninger. Fra det storslåtte arrangementet i tittellåten "When I leave" preget av flere lag med vokalharmonier, synther og et orkester med 12-strengere, og videre til den helt nedstrippende låten "Closing time" hvor det er større rom for stillhet og ettertanke, forteller de to.Temporary befinner seg innenfor folk-pop sjangeren, men vil vise gjennom albumdebuten sin hvordan dette kan strekkes innenfor deres melankolske landskap av vokalharmonier og fengende melodilinjer.