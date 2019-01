Rundt 350 demonstranter på plass ved Hallaren

Nyheter

Mye folk har møtt opp til den store vindkraft-demonstrasjonen, som starter ved Hallaren grendahus nå klokka 13. Vi anslår at rundt 350 demonstranter er på plass.

Aksjonsgruppa "Nei til vindkraftverk på Frøya" ønsker å vise omverdenen hvilke konsekvenser en utbygging av vindmøllene får i dette åpne landskapet. Folk stiller med plakater og i gule vester og gule tskjorter med påskriften "Nei til vindkraft på Frøya". Stemninga er god.

Arrangementet skjer på Hallaren, på ett av stedene hvor vindturbinene vil bli aller mest dominererende. Her vil det ble et opptog langs veien, det skal holdes appeller og det blir kulturelle innslag. Grendahuset på Hallaren vil være åpent for mingling og samtaler etter selve aksjonen.

- Forventningene vokser. Vi venter en god del folk. Ut fra folk som har meldt sin interesse, kan det bli opp mot 200, sa Eskil Sandvik fra Nei til vindkraftverk på Frøya til lokalavisa i går. Oppmøtet er vesentlig høyere enn det.

Blant appellantene finner vi miljøagent Jan Eivind Skarsvåg, Åsa Kjerstine Moen fra Trøndelag SV, frontmann for den lokale aksjonen, Hans Anton Grønskag, og en representant fra Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet i Trøndelag har engasjert seg i saken, og har satt opp buss fra Trondheim, som vil ta med seg folk fra flere steder i fylket.