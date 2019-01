Dette skal foregå på Frøya bibliotek under Bokåret 2019

Nyheter

Nasjonalbiblioteket deler ut 27 millioner kroner til bibliotek og andre institusjoner som skal formidle leseglede i Bokåret 2019. 500 bibliotek har fått støtte til å gjennomføre til sammen 1500 arrangement det kommende året.

Forfatterbesøk og poesimøter

Frøya bibliotek deltar i et felles prosjekt sammen med flere trønderske bibliotek i forbindelse med Bokåret 2019, forteller biblioteksjef Monika Kopaczek Styczen. Hun forteller at forfattere skal besøke bibliotekene, ha foredrag og møte folk.

- Hvem som kommer til Frøya bibliotek får vi vite ganske snart. Det blir sikkert samme forfatter som skal besøke Frøya og Hitra bibliotek, legger Monika Kopaczek Styczen til.

På Frøya bibliotek planlegger de også egne arrangementer i Bokåret 2019. Den nasjonale høytlesningsdagen var lørdag 19.januar og på Frøya bibliotek hadde de lesestund for barn ved kultursjef Marit Wisløff Norborg.

- I løpet av våren 2019 skal vi ha poesimøter. Da kommer diktere fra Frøya for å lese sine dikt og fortelle nærmere om dem, samt diskutere diktene med hverandre. Vi fortsetter også med lesestund for barn en gang i måneden og lesestund for barnehagene en gang i uka.

Videre forteller biblioteksjefen at de fremdeles har lesekampanje ved biblioteket hvor barn kan vinne kinobilletter og gratis inngang til svømmehallen.

- Det er fortsatt sjakkmøter på biblioteket på lørdager og i februar skal vi feire morsmålsdag. Det blir en stor feiring med lesestund på flere ulike språk. Vi planlegger også noen arrangementer sammen med og i regi Folkeakademiet på Frøya på biblioteket.

Dette er bare noen av arrangementene for 2019, sier Monika Kopaczek Styczen og sier det kommer informasjon om flere arrangement etter hvert. Dette blir lagt ut på Frøya kommune sin nettside under Frøya bibliotek og på Frøya biblioteks Facebook-side.