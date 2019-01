Får ettergodkjent utebod og overbygg

Nyheter

Grethe Krokstad har på vegne av sin mor Elisabeth Gellein søkt ettergodkjenning av to allerede utførte tiltak på en fritidseiendom ved Nordbotn på Fjellværsøya. Det gjelder en frittliggende bygning (utebod) på 17 kvadratmeter og et åpent overbygd areal på 8 kvadrat. Tomta ligger i et landbruks- natur og frilufstområde, og i 100 metsrbeltet til sjøen, og det kreves derfor dispensasjon fra både kommuneplan og strandsonelov.

Teknisk komite har behandlet søknaden, og gitt tillatelser. Det vises til at de omsøkte tiltakene ikke vil være til ulempe for landbruksdrift i området, eller til hinder for utøvelse av natur- eller friluftsaktiviteter. Tiltakene vil ikke bidra til økt grad av privatisering av strandsonen i området eller til å påvirke allmennhetens interesser på en negativ måte i området.