Felles næringslivskrav om tidlig hurtigbåt Sistranda t/r Trondheim

Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum har blitt enige om å sende et felles innspill til Trøndelag Fylkeskommune, der de krever en tidligrute fra Øyregionen til Trondheim og en tidligrute fra Trondheim til Øyregionen.

I sin dialog med fylkeskommunen har de blitt fortalt at fylkeskommunen nå venter på en felles uttalelse fra Hitra og Frøya kommuner om ønsket hurtigbåttilbud, og ønsker derfor at innspillet skal behandles politisk i kommunestyrene.

- Vi innstiller til Frøya og Hitra kommuner om å støtte vår henvendelse til Trøndelag Fylkeskommune om å etablere en tidlig avgang med hurtigbåt fra Sistranda via Sandstad og Brekstad til Trondheim, samt en sen avgang fra Trondheim via Brekstad og Sandstad til Sistranda i inneværende avtaleperiode. Dette som en midlertidig løsning før ny avtaleperiode 2022/24 starter opp, skriver de.

Og fra neste avtaleperiode ønsker de seg følgende ruteopplegg:

- Når det gjelder neste avtaleperiode ønsker vi å komme i dialog med Fylkeskommunen allerede på det nåværende tidspunkt, for å sikre at følgende behov fra øyregionen ivaretas på best mulig måte:

Tidlig avgang på morgenen fra Sistranda og Sandstad mot Trondheim: ● For å kunne delta på heldagsmøter i Trondheim.

● For å nå tidligere fly ut fra Værnes.

● Utvidet bo- og arbeidsmarked. ● Mulighet for å følge studier i Trondheim.

● Korrespondanse med AirLeap fra Ørland.

Tidlig avgang på morgenen fra Trondheim til Sandstad og Sistranda:

● Mulighet for å følge havbruksrelaterte studier på Frøya og Hitra.

● Tilrettelegging for studenter i.f.m. besøk til og fra praksisfeltet (mastergrad/brohode havbruk/den nye fagskoleutdanningen).

● Tjenestereiser i.f.m. Ocean Space Laboratories og Aquatech Labs.

● Tjenestereiser i.f.m. havbruksaktørenes egne forsknings- og utviklingsprosjekter og generell aktivitet knyttet til næringen.

● Utvidet bo- og arbeidsmarked, meget viktig ut ifra et registrert økende kompetansebehov i regionen.

- Buss er like effektivt

Rådmannen i Hitra kommune legger saken frem for formannskapet neste tirsdag, og vil gjerne ha tidlig-avgang, men ikke fra Sistranda.

- Rådmannen kan ikke se noen vesentlig besparelse i tid om båten går fra Sistranda via Sandstad til Brekstad/Trondheim. Buss på strekningen Sistranda – Sandstad tar 52 minutter inkludert stopp på 6 steder underveis. En ekspressbuss fra Sistranda vil kunne korte ned tiden til ca. 35 – 40 minutter. På den andre siden er det positivt at bussen kan ta med passasjerer underveis slik at disse slipper å bruke annen transport til knutepunktene. En ekspressbuss mellom Sistranda – Sandstad kan være vel så effektivt som at hurtigbåten skal etablere ny anløpshavn med de kostnader det medfører.

Rådmannen mener heller at kommunen skal kjempe for å opprettholde dagens tilbud, etter signaler fra fra fylkeskommunen om å kutte budsjettet for hurtigbåttilbudet i neste budsjettperiode 2019-2023.

- Dersom man skal be om mere må man i det minste tydeliggjøre at investeringene lønner seg bedre enn å videreutvikle det man allerede har.

Rådmannen legger frem to alternative forslag til formannskapet:

Alt. 1

Hitra kommune kan ikke stille seg bak Hitra Næringsforenings og Frøya Næringsforums felles innspill til Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med ny direkterute for kystekspressen til og fra Frøya. Hitra kommune går inn for at arbeidet med en tidlig avgang fra Hitra hurtigbåtterminal til Brekstad/Trondheim og en sein retur fra Trondheim/Brekstad til Hitra hurtigbåtterminal fortsetter. I dette arbeidet legges det inn ønske om ekspressbuss mellom Sistranda – Sandstad og Sandstad – Sistranda til de tidlige/seine avgangene.

Alt. 2

Hitra kommune slutter seg til Hitra Næringsforenings og Frøya Næringsforums felles innspill til Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med ny direkterute for kystekspressen til og fra Frøya.