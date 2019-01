Kjørte i 89 km/t i tettbygd strøk

Nyheter

En frøyværing i 20-årene ble i Fosen tingrett dømt til betinget fengsel og bot etter at han i desember på Frøya kjørte personbil med en hastighet av 89 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 50 km/t.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i retten.

Tingretten legger i skjerpende retning vekt på at hastighetsoverskridelsen fant sted i tettbygd strøk og på en til vanlig sterkt trafikkert strekning. Fartsovertredelsen regnes også som grov.

- Risikoen for alvorlige ulykker øker vesentlig ved høy hastighet. Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt, uttaler tingretten.

I formildende retning legger retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse

Den unge mannen ble dømt til betinget fengsel i 15 dager samt en bot på 12.000 kroner.

Han er også fradømt retten til å kjøre bil for en periode på 8 måneder. Han må avlegge delvis full ny førerprøve for å kunne sette seg bak rattet igjen etter disse 8 månedene.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.

Siktede er tidligere verken domfelt eller botlagt for overtredelse av vegtrafikkloven.