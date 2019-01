Ny runde med hjertestrikk

Nyheter

- Vi strikkedamer på Sør-Hitra prøver oss med nytt «Hjertestrikk», forteller Kirsten Athammer på vegne av de strikkeglade.

De glade strikkedamene inviterer igjen til ny strikkekaffe, denne gang lørdag 16. februar i ungdomshuset på Forsnes. Her er alle strikkeglade, såvel nybegynnere som erfarne, velkommen til koselig samvær med kaker, kaffe, liten strikkequiz og utlodning av garnpakke.

- Dette gjør vi for å sette fokus på strikking i øyregionen, for å knytte nye kontakter, for å dele kunnskap, inspirasjon og strikkeglede, forklarer Athammer.

Hun ønsker at folk tar med oppskrifter som gjerne deles. Strikkedamene oppfordres også til å ta med, eller gjerne ta på, noe de sjøl har laget.

- Bare fantasien setter grenser for hva dagen skal inneholde. Og dersom du ikke strikker, men vil komme likevel, blir vi glade for det, sier Kirsten Athammer på vegne av strikkegjengen på Sør-Hitra.