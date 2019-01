Røykdykkere undersøkte industribygning i natt

Nyheter

Meldingen om røykutvikling fra Lerøy Midts nye fabrikkbygning på Sandstad kom klokken 23.44 mandag kveld.

- Vi fikk melding om røykutvikling i et teknisk rom hvor det står en fyrkjele, sier underbrannmester Espen Singstad ved 110-sentralen.

Både politi og brannmannskaper rykket ut, og rommet ble undersøkt av røykdykkere. En drøy halvtime etter den første meldingen hadde man fått kontroll.

- De som rykket ut konkluderte med at årsaken var kortslutning i en kabel inn til det tekniske rommet. Det har ikke vært åpne flammer, men en del røyk. To enheter fra oss blir på stedet for å lufte ut rommet, sier Singstad.

- Vi gikk inn med røykdykkere og sjekket temperaturen med termofotogragering, deretter startet vi utlufting. Det var ingen dramatikk utover det, sier Robert Larsen, innsatsleder i Hitra brannvesen.