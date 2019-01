Sivert Bjørnstad overtar finanstopp-stilling etter Njåstad

Nyheter

Onsdag ble det kjent at Sør-Trøndelags stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (28) blir Frps finanspolitiske talsmann på Stortinget. Sittende finanspolitisk talsmann, Helge André Njåstad fra Hordaland Frp, trekker seg fra alle verv etter at det ble kjent at han har delt sensitive opplysninger til en partifelle, skriver NRK i ettermiddag.

Frps stortingsgruppe bestemte seg tirsdag ettermiddag for Sivert Bjørnstad. Bjørnstad har tilknytning til Mausund hvor han delvis har vokst opp. I dag har familien feriehus på Mausund og øya har blitt et fristed hvor Bjørnstad kommer for å koble av fra den travle hverdagen i Oslo og politikken.

Sivert Bjørnstad har tidligere vært formann i Sør-Trøndelag FpU og bystyrepresentant i Trondheim. Han satt også i Sør-Trøndelag fylkesting fra 2011 til han ble innvalgt på Stortinget i 2013 hvor han nå er inne i sin andre periode. Som medlem av Stortingets finanskomité har Sivert Bjørnstad vært Frps skattepolitiske talsmann. Han sier han ser det som en stor tillitserklæring å bli finanspolitisk talsmann i Frp.

- Det er en viktig rolle jeg nå trer inn i, og jeg vil gjøre mitt ytterste for å gjøre hverdagen enklere for folk flest gjennom at de skal få beholde mest mulig av egne penger, sier Bjørnstad til NTB.