- Slik kan kommunen gå fram for å stoppe utbygginga

Nei til Vindkraft på Frøyas advokat, Lars Selmar Alsaker, har hevdet at Frøya kommune har mulighet til å stoppe den planlagte vindkraftutbygginga.

Dette knyttes til at området som ble båndlagt til vindkraftområde i sin tid, på grunn av tidsfrister, nå er gått tilbake til landbruks, natur og friluftsformål. Kommunen har gitt dispensasjon fra dette formålet, men advokaten mener kommunen kan trekke denne tilbake med begrunnelse i at 180 meter høye vindmøller betyr endrede vilkår.

Nei til vindkraftverk på Frøya har ved hjelp av Advokatfirmaet Steenstrup Stordrang like så godt utformet et fullt saksframlegg de tilbyr kommunen å bruke i en sak der kommunestyret kan trekke tilbake dispensasjonen som er gitt for vindkraftområdet.

Det fire siders lange dokumentet som beskrives som "Forslag til saksinnstilling/vedtak for Frøya kommune i kommunestyret i februar 2019" ble levert kommunen i dag.

Her er hele forslaget:

Krever etablering av 180-meter høye vindmøller ny avklaring av forholdet til kommuneplanens arealdisponering av området til LNF-formål?

Området der Frøya vindmøllepark er planlagt er i kommuneplanen for Frøya kommune arealdisponert til LNF-formål.

I kommuneplanen fra 2011 var det tatt med en bestemmelse om båndlegging av hensyn til mulig fremtidig vindmøllepark. Denne bestemmelsen lød:

«d) Hensynsone for fremtidig vindmøllepark

Tiltak innenfor denne sonen skal ikke være til hinder for fremtidig bygging av vindmøller. Hensynsonen gjelder frem til konsesjonsbehandlingen er avgjort. Dersom konsesjon blir gitt, vil hensynsonen måtte erstattes av reguleringsplan for tiltaket. Dersom konsesjon ikke blir gitt, opphører hensynsonen og planformål i plankartet blir gjeldende.»

Denne bestemmelsen bortfalt fire år etter at planen ble vedtatt i 2011, jfr. plan- og bygningslovens § 11-8 d) 2. ledd. Gjennomføring av tiltaket Frøya vindkraftverk er derfor i strid med gjeldende kommuneplanens arealdel.

LNF-formålet er ment å ivareta hensynet til uberørt natur, til flora og fauna, og til mulighetene for rekreasjon og friluftsliv. Videre vil et LNF-område også kunne vareta hensynet til muligheten for landbruk, herunder beite. Verneformålet vil også kunne omfatte berørte kulturminner i naturområdene som berøres.

En vindmøllepark er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdisponering av området til LNF-formål. Dette innebærer at kommuneplanen vil være et rettslig hinder for etableringen av vindmølleparken med mindre det vedtas en arealplan som legger til rette for vindmøllepark, eller at det alternativt gis dispensasjon dersom vilkårene i plan- og bygningslovens (pbl.) § 19-2 for å kunne dispensere er til stede.

Etter pbl. § 19-2 er det kun hjemmel for å innvilge dispensasjon dersom dispensasjon ikke kommer vesentlig i konflikt med det tiltaket hensynet bak den bestemmelsen det dispenseres fra. Det er også et vilkår at fordelene med dispensasjon klart er større enn ulempene. Dette innebærer at en vurdering av en dispensasjonssøknad må vurderes helt konkret. Det må vurderes om dispensasjonstiltaket, slik det er beskrevet, kommer vesentlig i konflikt med hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra og om fordelene med tiltaket er større enn ulempene.

Det fremheves også at ingen har en rett til å få innvilget en dispensasjonssøknad. Selv om lovens vilkår for å dispensere er til stede, så vil en kommunen kunne bruke sitt forvaltningsskjønn til å avslå søknaden om dispensasjon dersom kommunen ikke anser dispensasjonstiltaket som ønskelig – og heller vi prioritere å opprettholde gjeldende tilstand.

Fordi etableringen av Frøya vindmøllepark ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdisponering av de aktuelle arealer til LNF-formål, så søkte Sarepta Energi i august 2015 dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse/arealdisponering til LNF.

I dispensasjonssøknaden fra Sarpta Energi av 18.08.2015 ble dispensasjonstiltaket beskrevet ved å vise til anleggskonsesjon innvilget av NVE 28.06.2012, mao. det anlegget det var søkt anleggskonsesjon for – og som hadde vært gjenstand for konsekvensutredning, høring og vurdering fra myndighetenes side.

I søknaden av mars 2012 om etableringen av Frøya vindkraftverk var tiltaket beskrevet som følger:

«Frøya vindkraftverk planlegges med installert effekt på 60 MW. Det tilsvarer 20-26 vindturbiner, avhengig av valgt turbinstørrelse som antatt vil ligge mellom 2.3 og 3 MV.

Det kan være aktuelt å installere turbiner i turbinklasse II, som har en noe høyere navhøyde og rotordiameter enn turbinklasse I. Dette vil være avhengig av forholdene vedrørende turbulens og ekstremvind i området. Rotordiameter kan ligge på 70-100 meter og navhøyde mellom 60-100 m.»

Søker hadde med andre ord beskrevet et tiltak der vindmøllene til konsesjonsgitt anlegg ville ha en navhøyde og tipphøyde på henholdsvis 84 og 135 meter. Søker hadde videre beskrevet turbiner med størrelse mellom 2,3 og 3 MV. Tiltaket skulle holdes innenfor området slik det var angitt i konsesjonen fra 2012. Disse beskrivelsene ble lagt til grunn for videre utredning og myndighetens vurdering av konsekvenser, fordeler og ulemper som tiltaket ville medføre. Blant de forhold som ble vurdert var konsekvens for natur- og dyreliv, hensynet til kulturminner, den visuelle influenssonen, skyggekast og støy. I vurderingene av disse forhold baserte myndighetene seg på den beskrivelse av det planlagte tiltaket som søker hadde gitt i søknaden og relaterte konsekvensutredninger.

Dette ble også lagt til grunn da Frøya kommune senvinteren 2016 behandlet dispensasjonssøknaden fra Sarepta Energi AS. I kommunens saksutredning der dispensasjonssøknaden ble vurdert het det som følger:

«Frøya vindkraftverk ble 28.06.12 gitt anleggskonsesjon etter Energiloven av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Anleggskonsesjonen ble gitt for et mindre område enn hensynsonen avsatt i kommuneplanens arealdel (ve vedlagt kart). Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved anlegget større enn ulempene tiltaket medfører. NVEs tiltak ble påklaget. Olje- og energidepartementet ga endelig konsesjon den 26.08.13. Under behandlingen av konsesjonssaken ble det utført en rekke konkrete vurderinger knyttet til naturmangfold i 2003, 2005 og 2012. Dette inkluderte blant annet:

* Konsekvensutredninger, tilleggsutredninger og fagrapporter

* Utredning av Frøya vindkraftverk med tilgrensende områder for utbrdelse av Hubro av Martin Pearson (2012)

* Havørn og vindkraftverk på Frøya av NINA

Etter en samlet vurdering av Frøya vindkraftverk, samt en vurdering av belastning av vindkraftutbygging i regionen, fant Olje- og energidepartementet at fordelene ved utbyggingen overstiger mulige negative skader og ulemper ved etableringen av prosjektet»

Som det ses var kommunens dispensasjonsvurdering, som lå til grunn for den innvilgede dispensasjonen av 10.03.2016, basert på de konkrete vurderingene av vindmølleparkens konsekvenser, fordeler og ulemper. Man tok med andre ord stilling til om det var grunnlag for å innvilge dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, dens og arealdisponering til LNF-formål, basert på tiltaket slik det var ansøkt, konsekvensutredet og søknadsbehandlet.

I tiltakshavers søknad om MTA og detaljplan av 19.11.2018 er tiltaket imidlertid vesentlig endret. Dette er en søknad som er sendt til NVE, for saksbehandling etter energilovgivningen/gjeldende konsesjonsvilkår.

Tiltakshaver har ikke sendt inn noen ny søknad om dispensasjon til Frøya kommune – for saksbehandling etter pbl. § 19-2.

Det er i søknaden til NVE av 19.11.18 om godkjenning av detaljplan/MTA/vesentlig endring tale om å bygge 14 vindmøller på 4,2 MV per turbin, altså betydelig større enn 2,3-3 MV som beskrevet i søknaden fra 2012.

Videre var den aktuelle navhøyde slik den var beskrevet i 2012, typisk på 84 meter. Dette er nå søkt økt til 135 meter, noe som representerer en økning i navhøyde på rundt 60%. Det vises her til s. 24 i tiltakshavers søknad om MTA/detaljplan av 19.11.18.

Typisk tipphøyde slik det var beskrevet i 2012 var på 135 meter. Dette er nå søkt økt til 180 meter, noe som representerer en økning i tipphøyde på rundt 33%. Det vises her til s. 24 i tiltakshavers søknad om MTA/detaljplan av 19.11.18.

Anlegget slik det nå er søkt utformet vil ha betydelig større virkninger med hensyn til skyggekast for omkringliggende bebyggelse. Det vises til 18-19 i konsekvensutredningen fra 2012, sammenlignet med s. 49-52 i søknad om MTA/detaljplan av 19.11.2019. Langt flere vil kunne oppleve skyggekast ut over fastsatte grenseverdier. I denne relasjon vil ny utforming av tiltaket kunne få verre konsekvenser.

Anlegget slik det nå er søkt utformet vil også generere mer støy enn slik tiltaket var beskrevet i 2012. Selv om støy for omkringliggende bygg beregnet å være under grenseverdien på 45 dB, så vil økt støy ha betydning for bruken av området i relasjon til LNF-formål.

Tiltakshaver beskriver også selv på s. 24 i MTA/detaljsøknad fra 19.11.2018 at endringen med færre men lagt større møller «…gir i sum et økt sveipeareal eller «fulgefangstareal» for fugl fra de roterende bladene, noe som vil ha nedre høyde marginalt høyere over bakken». Det er også beskrevet i søknaden at nærmeste turbin kommer nærmere nærmeste kjente hekkeplass for hubro. Også i denne relasjon vil konsekvensene kunne være annerledes enn opprinnelig ansøkt.

I tillegg vil det visuelle influensområdet for vindmøllene være annerledes når totalhøyden er 180 meter enn når totalhøyden er 135 meter. 180 meters-møller er synlig lenger borte enn 135-meters møller. Dette kan ha negative og forverrede konsekvenser både for omkringliggende natur, friluftslivet i kommunen, kulturminner og større synbarhet for omkringliggende bebyggelse.

I tillegg gjaldt kommunens dispensasjon fra 2016 det anleggsområdet som var beskrevet og kartfestet i anleggskonsesjonen fra 2012. Tiltakshaver oppgir nå i søknad av 19.11.2018 at turbinene 2 og 7 vil sveipe utenfor konsesjonsområdet. Heller ikke dette har vært undergitt noen dispensasjonsbehandling fra Frøya kommune sin side.

I sum innebærer det ovennevnte at søknaden fra 19.11.2018, og den utforming av vindmøller og vindmølleparken som der beskrives, inneholder en rekke nye forhold som ikke har vært gjenstand for noen dispensasjonsvurdering etter pbl. § 19-2 fra Frøya kommune sin side. Dette tilsier at kommunens vurdering av dispensasjonssøknaden fra 18.08.2015, og dispensasjonen slik den ble innvilget 10.03.2016 ikke har vurdert om det er grunnlag for dispensasjon fra kommuneplanens arealdisponering slik vindmølleparken nå er søkt utformet. Dette innebærer at dispensasjonen fra 10.03.2016 fra tiltakshavers side ikke kan benyttes som grunnlag for å etablere tiltaket slik det nå er søkt utformet.

Forhold som må være gjenstand for en ny søknad om dispensasjon etter pbl. § 19-2 fra tiltakshavers side må omhandle:

* Beskrivelse av konsekvenser av økt vindmøllehøyde, større turbiner og økt fangstareal i relasjon til visuelt influensområde, skyggekast og støy, kulturminner, konsekvenser for natur/fauna og bruken av området til LNF-formål. Søknaden om dispensasjon må redegjøre for disse forhold opp mot vilkårene for å kunne dispensere etter pbl. § 19-2.

* Søknad om dispensasjon må gjelde utvidelse av anleggsområdet. Dispensasjon av 10.03.2016 gjald for området kartfestet i anleggskonsesjon fra 2012. Dispensasjonssøknad må beskrive konsekvensene av at turbin 2 og 7 vil sveipe utenfor det opprinnelige anleggsområdet, og redegjøre for disse forholdene opp mot vilkårene for å kunne dispensere etter pbl. § 19-2.

Med grunnlag i det ovennevnte innstilles på at Frøya kommunestyre treffer følgende vedtak:

1. Dispensasjonssøknad fra Sarepta Energi AS, innvilget av Frøya kommune i vedtak av 10.03.2016 (sak 15/143), gir ikke tiltakshaver grunnlag for å etablere en vindmøllepark med endret utforming og endrede konsekvenser enn det som var grunnlaget for dispensasjonsvurderingen i sak 15/143 i 2016.

2. Skal tiltakshaver etablere Frøya vindmøllepark slik den er beskrevet i søknad av 19.11.2018, krever dette planavklaring enten gjennom arealplanendring eller innvilgelse av ny dispensasjon etter pbl. § 19-2 for tiltaket.

3. Kommunen vil tilskrive tiltakshaver med underretning om at det ikke foreligger et gyldig tillatelsesgrunnlag etter plan- og bygningsloven for å etablere Frøya vindmøllepark i samsvar med søknad av 19.11.2018, uten slik avklaring som nevnt i punkt 2 ovenfor.

4. Skulle tiltakshaver iverksette arbeidet med den utforming av vindmølleparken slik der er beskrevet i søknad av 19.11.2018, uten at planendring er foretatt eller ny dispensasjon innvilget, så vil dette fra kommunens side medføre ulovlighetsoppfølgning i samsvar med kap. 32 i plan- og bygningsloven.