Åpner for kombi-formål i vågen

Grunneierne vil bygge boliger og næringslokaler i Lervågen i Fillan. Området er i dag i hovedsak avsatt til næring (innerst i vågen) og småbåthavn.Kommuneadministrasjonen er skeptisk til å blande næring og bolig og har frarådet dette, men teknisk komite i Hitra fjernet dette forbeholdet da de behandlet og sa ja til søknaden om å få starte regulering.

Da kommunestyret i dag fikk saken på bordet, gikk flertallet (15 mot åtte representanter) inn for å justere ordlyden i vedtaket ytterligere.

Flertallet har vedtatt at kommunen sier ja til at det kan igangsettes planarbeid, på visse vilkår. Blant annet ble det flertall for en formulering om at det åpnes for kombi-formål, men at boligformål ikke er tillatt på grunnplanet i bygningene. Dette er samme "regel" som ble innført for bygninger i Vikan i Fillan.

- Det er litt uheldig at vi så kort tid etter at vi jobba fram arealplana ikke har tatt høyde for slike innspill som kommer nå. Men vi må også ta innover oss at ikke alt kommer inn med en gang og noe kommer etterhvert. Jeg vil derfor fremme et forslag som ikke går så vidt som teknisk komite sitt forslag gjør, men som tar innover seg det vi har åpnet opp for nedover Vikan. Der ser vi blant annet at det er rom for næringsformål i en førsteetasje, med boliger i andreetasje og eventuelt videre oppover. I dette forslaget er det også tatt inn dette rådmannen er inne på med konsekvensutredning, spesielt med tanke på barn og trafikkforhold, sa representanten Eldbjørg Broholm (Ap).

Flere av representantene ga i dagens debatt uttrykk for at det er vanskelig å gi klart uttrykk for en mening i denne saken, da den gjelder ja eller nei til oppstart av et reguleringsarbeid, og ikke et ja eller nei til hva som vil komme til å ligge i en utbyggingsplan.

Representanten Lars Peder Hammerstad (Sp) mener en formulering som ble fremmet, kan gi uttrykk for at ting er mer bestemt enn de er.

- Her virker det som det gis dispensasjon uten at tilstøtende områder og sektormyndigheter er blitt hørt. Det er å kutte svinger vel fort, sa Hammerstad.

Dag Willmann (H), som også er leder av teknisk komite, sa at han ikke vil ha for sterke meninger om saken på nåværende tidspunkt.

- Med forslaget fra Broholm begynner vi å komme langt inn i dialogen som søker skal ha med planavdelinga etterhvert. Dette trenger vi ikke ta stilling til i dag, mente Willmann.

Arnt Breivoll (Ap) var en av de som i teknisk komite stemte ja for å fjerne "forbudet" mot boligformål i dette området.

- Jeg ønsker å bidra til å utvikle et område når tiltakshaver ønsker det og ønsker ikke å sparke beina under det. Men det er også klart at vi må forholde oss til den overordna plana for området. Jeg føler meg usikker på hva som er best og ikke best, sa Breivoll.