Helte olje og såpe i drikkevannet. Det ble en svært dyr avslutning på kjærlighetsaffæren

Nyheter

En hitterværing er i Sør-Østerdal tingrett dømt for å ha helt olje og såpe i drikkevannskilden til en kvinne han tidligere har hatt et kjærlighetsforhold til. I tillegg til en kraftig bot, er mannen også dømt til å betale erstatning for reparasjonsutleggene til kvinnen og forsikringsselskapet, til sammen over 260.000 kroner.

De to hadde ifølge tingretten hatt et kjærlighetsforhold for noen år tilbake, et forhold som retten har beskrevet som turbulent. Hitterværingen fikk etterhvert besøksforbud mot kvinnen som han ifølge tingretten både hadde vært slem med, kalt stygge ting og opptrådt truende mot. Han hadde også lånt bort noe utstyr til henne mens de var kjærester. Da dette skulle hentes på hennes gård, fikk hitterværingen med seg to andre personer fra Hitra, som skulle inn på gården for å hente utstyret. Den tiltalte ble satt av på en skogsbilvei ikke langt fra kvinnens gårdsbruk. Da de to hjelperne plukket ham opp igjen etter 1-2 timer, ble det reagert på at han var våt og gikk i støvler. Men tiltalte hadde da benektet at han hadde gjort noe ulovlig i ventetida.

Ikke lenge etter ble det oppdaget at det skummet da det ble tappet vann fra kjøkkenkrana. Fornærmede fikk straks mistanke om at tiltalte hadde vært og hatt et eller annet i brønnene hennes og varslet derfor politiet samme kveld. Politipatruljen så at det fløt en film på brønnvannet, og analyseprøver viser at vannet inneholdt både såpe og hydraulikkolje.

Tiltalte møtte ikke i Sør-Østerdal tingrett under forhandlingene, men over telefon benektet han beskyldningene og erklærte seg ikke skyldig. At han skal ha ringt kvinnen en rekke ganger under besøksforbudet, forklarte han med at han må ha "lommeringt" henne ved feiltakelser. Han benektet også å ha vært i området rundt perioden forurensninga av brønnen ble oppdaget. Men tingretten tror ikke på hans forklaringer, blant annet fordi utskrifter fra basestasjoner beviser at mobilen hans befant seg i området. I tillegg har de to som skulle hjelpe med å hente verktøyet, forklart at tiltalte var i området.

Påtalemyndigheten hadde på forhånd lagt ned krav om at tiltalte dømmes til en bot på 24.000 kroner og i tillegg erstatte alle utleggene eks-kjæresten og forsikringsselskapet har hatt. Til sammen utgjør erstatningskravet drøyt 260.000 kroner. Tingretten var enig i dette og har dømt mannen.

- I tillegg til den økonomiske ulempen har skadeverket på drikkevannskilden medført en betydelig praktisk ulempe for fornærmede. I tillegg til at hun ikke hadde drikkevann og vann til dusj, vask, så hadde hun heller ikke drikkevann til dyra på gården. Det tok flere måneder før skaden var rettet opp, skriver tingretten.