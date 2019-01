Se de tre forslagene til det nye senteret

Nyheter

Planlegginga av det nye helse- og omsorgssenteret i Frøya er nå kommet så langt at kommunen har fått utarbeidet tre forslag til hvordan senteret kan bli. Kommunen har lagt ut

- Vi ønsker at befolkningen skal få se disse forslagene og komme med innspill og tilbakemeldinger, skriver kommunen på sine nettsider.

Du kan se noen av plantegningene i bildekarusellen her. Du kan se flere tegninger og nærmere på alle forslagene på denne nettsiden eller via Frøya kommunes nettside. Her kan du ogs sende inn dine innspill og kommentarer til forslagene.

Plansjene er også utstilt på Hotell Frøya i «Sofabaren» fram til fredag ettermiddag.

