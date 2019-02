Ny messe i Storhallen - denne gangen for friluftsinteresserte

Nyheter

I fjor høst arrangerte Frøya Storhall bilmesse i sine lokaler, for å vise kjøpekrafta til øyværingene for bilforhandlere, noe som endte i mange besøkende og stor suksess. Nå ønsker Therese Solli Sandvik, daglig leder ved Frøya Storhall, at Hitra og Frøyas befolkning kommer på friluftsmessa som arrangeres 6. april.

- Vi blir mer og mer opptatt av friluftsliv og natur, og innbyggere på Frøya og Hitra er jo interessert i alt som har med hav å gjøre. Og siden vi alt har vist at Frøya Storhall er et egna lokale for messer, har vi derfor tenkt å lage en messe hvor det vil bli stilt ut alt fra bobiler til kajakker, ATV-er til kajakker, og utstyr til jakt og fiske, sier Therese.

Etter å ha sendt invitasjon til flere forhandlere fredag morgen, har hun allerede fått flere påmeldte, men håper på at enda flere vil stille ut produktene sine 6. april:

- Øyregionen har en enorm kjøpekraft, du ser jo stadig de doningene som seiler forbi utpå her. Alle som vil komme og stille ut er velkommen, og jeg håper at så mange som mulig tar turen denne dagen for å se, avslutter Sandvik.