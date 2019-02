Nye eiere vil gjøre Åkerblå verdensledende

Nyheter

Åkerblå har det siste halvåret jobbet for å utvikle selskapet videre, og kunne torsdag ettermiddag fortelle at de hadde gjort avtale med et investeringsselskap om å kjøpe nesten halvparten av aksjene.

- Vi kom da i kontakt med Broodstock Capital for å se om de kunne komme inn på eiersiden i selskapet. Vi er i dag enige om at Broodstock Capital kjøper 49 prosent av Åkerblå. Bakgrunnen for det er at vi fortsatt ønsker å lykkes som et miljø og fiskehelseselskap, og vi ønsker å bygge på videre vekst for selskapet, sier administrerende direktør Roger Sørensen.

Åkerblå startet i det små på Frøya i 1991 som Havbrukstjenesten AS, da med Arild Kjerstad, Asgeir Østvik og Marianne Halse som aksjonærer. Etter at Roger Sørensen tok over som administrerende direktør i 2013 har selskapet hatt stor vekst og har gjort en rekke oppkjøp av konkurrende selskaper, samt oppkjøp av relaterte selskaper som har tilført ny kompetanse.

I 2015 skiftet de navn til Åkerblå, som i dag har 85 ansatte ved 13 avdelingskontorer fra Volda til Tromsø.

De driver primært med fiskehelse, miljøundersøkelser og tekniske tjenester for havbruksnæringen.

Med oppkjøpet i dag har Arild Kjerstad, Asgeir Østvik og Roger Sørensen kontrollen med til sammen 51 prosent av aksjene. Hovedkontoret blir på Sistranda som før, og Sørensen fortsetter som direktør.

- Selve investeringen er en kombinasjon av kjøp av aksjer, og innskudd av kapital for å tilrettelegge for videre drift. Dagens eiere og Broodstock Capital har gjort tilgjengelig 20 millioner friske kroner inn i Åkerblå, som en del av denne avtalen.

Ser på nye fagfelt

For investorene fra Broodstock Capital, er Åkerblå et naturlig tilskudd til deres havbruksrelaterte portefølje. De har fra før majoritet i tre av de fire selskapene de har investert i, og som spesialiserer seg på vannfiltrering, programvare for kjøp og salg av sjømat, resirkulering av ferskvann, og notvasking.

- Vi er veldig glade for at vi har fått til denne avtalen med Broodstock, spesielt fordi vi har lyst til å trappe opp satsingen. Det er krevende for å oss å være landsdekkende, og med nye folk på eiersiden utvikler vi Åkerblå på rett vei, både når det gjelder kompetanse og finansielle muskler, sier Sørensen.

- Hvordan skal dere trappe opp satsingen?

- Vi skal trappe opp aktitiviteten inne de fagfeltene vi har i dag, og få et større marked enn vi har i dag, både i Norge og internasjonalt. Vi skal bygge på den gode kompetansen vi har, og vi skal være fremtidsrettet når det gjelder oppdrettsnæringen. Vi ser det kommer nye fagfelt som kan være interessant for oss, for eksempel miljøprøver og tester i havner, og innen oljenæringen. Det vi er dårlige på er ferskvann, og det vil vi bli bedre på.

Ferskvannskompetanse kan Broodstock Capital kanskje hjelpe med, som gjennom sine selskaper blant annet eier kompetanse som driver med resirkulering av vann for settefiskanlegg og matfiskanlegg på land.

Vil bli verdensledende

- Åkeblå er kjernen av investeringsuniverset vårt. Det er det som holder oppdretteren våken om natta - som er helsa til fisken. Mantraet vårt da vi etablerte Broodstock(norsk: stamfisk, journ.anm) var på hvordan vi kunne være med og bygge opp leverandørindustrien til sjømatnæringen. Oppdretterne har over en stund vært store i verdier, mens infrastrukturen rundt har vært underutviklet. Men så har den begynt å utvikle seg i rekordfart, og det ønsker vi å være med på å utvikle, forteller Simen Landmark Bjørnstad, partner i Broodstock Capital.

Investeringsselskapet har tenkt å være aktivt med i utviklingen av Åkerblå.

- Vi ønsker å bringe mer enn kapital inn i selskapet. Vi vil bidra med ressurser gjennom nettverk eller bistå med analyse og strategisk art. Men ikke minst vil vi bidra med synergier opp mot de andre selskapene vi er involvert i. Det er selskaper som allerede er internasjonale, og som har nettverk som Åkerblå kan dra nytte av, sier Håkon Aglen Fredriksen, partner i Broodstock Capital. Både han og Landmark Bjørnstad går inn i Åkerblås styre.

- Hvor stort kan Åkerblå bil?

- Vi har ikke tenkt å stoppe der vi er i dag. Vi har hatt en årlig vekst på 33 prosent de siste ti årene, og har gått fra rundt 20 ansatte i 2014 til 85 ansatte i dag. Den veksten forventer vi skal fortsette gjennom de neste årene, mener Sørensen.

- Åkerblå er ledende i Norge på kunnskapsbasert fiskehelse. Ambisjonen vår er å bli verdensledende på området, sier Aglen Fredriksen.