Ungdom skal trygge ungdom ved overgangen til ny skole

Nyheter

Etter to dagers utdanning kan 14 nye ungdommer pynte seg med tittelen ung-MOTivator, når de gjennom de to siste dagene har vært på MOT-skolering. 9.-klassinger fra både Fillan- og Sitranda skoler har torsdag og fredag lært om MOTs rutiner og holdninger, og er nå klar for å holde foredrag for 7.-klassinger som til høsten er klar for å fortsette på ungdomsskole.

MOT-coach Ulrik Ervik er fornøyd med skoleringen og skryter av ungdommene:

- Vi har hatt det gøy disse to dagene. Begge dagene har gått med på MOT-skolering, i tillegg til at vi lekte litt i basishallen torsdag kveld. Skoleringen går ut på at ung-MOTivatørene skal gjøre 7.-klassinger trygg på overgangen til ungdomsskolen. De sier at det hjalp dem mye når de selv gikk i 7.-klasse, sier Ervik.

Utover vinteren og våren skal de nyutdannede ungdommene holde tre økter for de kommede ungdomsskoleelevene. MOT har en tro på at ungdom snakker med ungdom fungerer best. Dette gjør elevene trygge på ungdomsskolelivet, og letter samtidig litt på stemningen når de nye ung-MOTivatørene kommer på besøk for å gjøre ungdom robust og inkluderende, gjennom foredrag, lek og moro.