Dette er øyregionens påmeldte til årets UKM

Årets UKM nærmer seg med stormskritt. I løpet av neste uke skal flere titalls lokale ungdommer vise sine kunstneriske og musikalske ferdigheter for et dommerpanel. Kunstustillingen vil holdes på Hitra Kultursenter onsdag 6. februar, og sceneinnslagene opptres på Frøya Kulturhus lørdag 9. februar. Her er alle årets påmeldte UKM-ungdommer:

Musikk

Andre Berge (Frøya): Pop

Ida og Christian (Hitra): Pop

Finn Ballack (Frøya): Klassisk musikk

Ida og Miren (Hitra): Pop

Leah Aastum (Frøya): Visepop

Sad grupp (Frøya): Pop

Sara Skaget (Frøya): Klassisk

Sharika Mae Maurin (Hitra): egenkomponert sang om kjærlighet

Sigurd Sandvik Kristiansen (Frøya): Egenkomponert RnB

Sunniva & Leah (Frøya): Pop

Marna Hammernes (Frøya): Stand-up

Dans

Chantall Simone Søbstad-Brene (Hitra): Contemporary-ballett

JazzHipGirls (Frøya): Jazz, hiphop og musikaldans

Wildcats (Hitra): Hiphop

Utstilling

Anders Reitan (Hitra)

Anniken Fredagsvik Engan (Frøya)

Austeja Liutkute (Frøya)

Darja Vergeles (Hitra)

Edel Reppe (Frøya)

Fredrik Schønningsen (Frøya)

Margaret Sørgård (Frøya)

Sharika Mae Maurin (Hitra)

Siri Strøm Reitan (Hitra)

Media og arrangør

Anders Reitan (Hitra)

Alf Leander Reppe (Frøya)

Alida Annie Bekken (Frøya)

Anniken Fredagsvik Engan (Frøya)

Johanna Skarsvåg (Frøya)

Lina Möbius (Frøya)

Malin Norheim (Frøya)

Sara Skaget (Frøya)

Sigurd Sandvik Kristiansen (Frøya)

Sigurd Vie (Frøya)