Full rulle for musikalgjengen

Nyheter

Øvingen til årets skolemusikal, under navnet «we will rock you», er i full sving i Frøya Kultur- og Kompetansesenter. Musikalen er en Queen-musikal, der plottet er at verden har blitt tatt over av en makt som forbyr rock - kun elektro-pop er lov. Musikalen skildrer opprøret mot regimet med fengende rockelåter og velkomponert dans.

Når Hitra-Frøya lørdag tar turen til Storsalen ved lunsjtider, er gjengen allerede godt i gang. Med smil om munnen, latter og entusiasme terper alle 43 musikaldeltagerne inn alle replikkene, trinnene og koreografiene som skal sitte før den store oppvisningen senere i vår.

- Vi storkoser oss, smiler Elisabeth Antonsen Dyrø. Hun er instruktør og musikalansvarlig for årets musikal, og skryter av samholdet til gjengen, tross størrelsen og mangfoldet:

- I år er vi en stor gjeng, på kryss og tvers av studielinjer, alder og skolested. Her er det bare god stemning, det er ingen klaging og alle gjør sitt beste, skryter hun.

Helt siden august har Dyrø og gjengen ukentlig samlet seg ved Frøya Kultur- og Kompetansesenter på øving for å gi publikum en best mulig opplevelse, når dørene åpner førstehelga i april.

Spesielt med helgas øving er besøket av den innleide koreografen Mariel Kampevoll Nikolaisen. Danselæreren fra Senja er hentet inn for å lage og lære bort de to siste koreografiene til musikalen, og hun forteller selv at hun ikke nølte et sekund når hun fikk tilbudet:

- Jeg tok jobben på strak arm når jeg ble spurt. Dette her er en utrolig artig og bra gjeng å jobbe med. Det gøyeste med det er nok å få lære bort noe som er mitt eget, og se at de får det til og koser seg, forteller Nikolaisen. Oppdraget fikk hun i romjula, og frem til øvingen denne helgen har hun produsert to hele koreografier.

- Når jeg skal lage en koreografi så hører jeg først på musikken, ser på antall deltagere og sånt, også kommer idéene av seg selv. Jeg ville utfordre dem litt, så jeg har gjort det litt vanskelig, men så langt har de løst den veldig bra, sier koreografen.

Musikaldeltagere Selma Aune og Brage Ulvan Lervåg har alt fått kjenne på intensiteten til Mariels koreografier, men det lar ikke virke inn på humøret:

- Det her er så artig! Alt sammen, både prosessen og showet, sier Selma entusiastisk halvveis ut i lørdagens øving.

- Mariel er råflink. Det er kjempeartig å holde på med koreografiene hennes, selv om de er litt mer avansert enn det vi vanligvis er vant til, sier Brage.

Både Selma og Brage spiller sentrale roller under musikalen, noe som krever litt ekstra innsats. Selv har de vært med ett år tidligere hver, noe de forteller er god erfaring å ta med seg. Begge håper på fullsatt sal den 5., 6. og 7. april, når produktet av all øving, terping og pugging skal legges frem i Storsalen.

- Alle må komme for å se på. Også vil jeg oppfordre alle ungdommer til å bli med på musikalen neste år, det er så definitivt verdt det, sier Selma Aune.

- Ja! Det er så artig og møtes og bli del av et fellsskap, legger Brage Lervåg til, før de begge går inn til salen for å fortsette øvingen.

Elisabeth Antonsen Dyrø forteller at hun også håper på at flest mulig tar turen for å se ungdommene opptre "we will rock you":

- Det er alltid gøy med et stort publikum. I tillegg er det jo publikum som gir oss feedback, og det responsen vi alle bygger videre på.