I helga går turen til et bjørnehi og et nærmiljøanlegg

Nyheter

Søndag 3.februar er det duket for årets første Kom deg ut-dag i regi Den norske turistforening og lokallagene i øyregionen.

Frøya turlag arrangerer tur til Vassbukta, det flotte nærmiljøanlegget til Kverva og Nordskag grendalag. Turlaget opplyser at det blir mulig å varme seg inne i grillhytta og at det blir tent bål utendørs. Det blir turtipp for store og små, gi bort-gaver til ungene og frukt sponset av Kiwi.

Hitra turlag arrangerer tur til en av postene i Kjentmannsprøven, Bjønnhiet. Hvis det fortsatt er snø blir det skitur, hvis ikke går man turen til fots. Veien følges innover Engelskmannveien til Hifjellvatnet. Herfra tar man av og går inn mot Bjønnhiet, en tur på til sammen 12 km. Parkering ved anvist plass ved Hamna.

Begge turlagene oppfordrer til å ta med mat og drikke,gjerne noe å sitte på og det du ellers trenger til en trivelig søndagstur.