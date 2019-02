- Det er ingen skinnprosess

Nyheter

I et intervju i Adresseavisen torsdag forklarer frøyaordfører Berit Flåmo hvorfor kommunestyret vedtok å holde en folkeavstemming om vindkraftverk på Frøya. Her viser hun til at det til tross for en mulig stort nei i folkeavstemmingen, er NVE og Trønderenergi som bestemmer om utbyggingen kommer. Både utbygger og den statlige vindkraftetaten har sagt at en folkeavstemming ikke vil stoppe utbyggingen. Flåmo ble sitert på "at det kommer vindkraftverk på Frøya, er uomtvistelig".

Dette fikk Hans Anton Grønskag i Nei til vindkraftverk på Frøya til å reagere kraftig:

"Hva slags måte er det ordføreren møter folket med? Hun tjuvstarter folkeavtemninga med å slå fast: det blir utbygging, uansett!"

Grønskag spør om dette er Frøya Arbeiderparties sanne ansikt. "En skinnmanøver for å berge partiet gjennom kommunevalget, og sier nei til 180 meters «møller», med det underliggende budskap: Det er ingen vits, men vi viser storsinn!"

Berit Flåmo sier hun skjønner at det reageres på at hun skal ha brukt ordet "uomtvistelig".

- Jeg ble oppringt av Adresseavisen rett etter behandlinga i kommunestyret. Jeg var litt stressa, og angrer på at jeg ikke ba om sitatsjekk. For "uomtvistelig" er et ord jeg aldri bruker. Og jeg beklager at jeg ble oppfattet slik. Det har aldri vært min hensikt å demotivere. Det jeg mente å si er at en folkeavstemming dessverre ikke er avgjørende for om det blir vindmøller eller ikke. Alle vet at dette ikke blir avgjort på Frøya, men det betyr ikke at avstemmingen er verdiløs. Langt ifra. Jeg tror den absolutt har en hensikt: Den kan synliggjøre overfor storsamfunnet hvor vi står, og kanskje også vise noe overfor andre kommuner der slike prosesser er i startfasen, sier Berit Flåmo.

Hun reagerer også på at Hans Anton Grønskag hevder hun gjennom sin uttalelse viser Frøya Arbeiderpartis "sanne ansikt".

- I debatten som har gått om folkeavstemming så har flere av partiene vektlagt det samme: Vi forstår at Frøya kommune bare er en høringspart, og at et eventuelt nei i folkeavstemming ikke i seg selv kan stoppe utbyggingen. Men vi skal nå forberede avstemmingen, gå ut med info, og få folk til å stemme, sier Berit Flåmo.

En god del innlegg i vindkraftdebatten har rettet seg mot lokalpolitikerne i Frøya, og da særlig Arbeiderpartiet, som har rent flertall.

- Som ordfører skal jeg tåle mye, og når partiet sitter med flertall, så er det vel slik det blir. At vi må tåle at kritikken rettes mot oss. Men jeg er litt bekymret for debattklimaet. Jeg hører folk som ikke vil delta i debatten fordi de oppfatter at det som sies blir forvrengt, eller tatt ut av sin sammenheng. Vi må vite at vi skal leve side om side også etterpå. Vi må vise gjensidig respekt, sier ordfører Berit Flåmo.