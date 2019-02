- Uakseptabelt å sentralisere disse tjenestene

Nyheter

I forbindelse med kommunestyret på Hitra sist torsdag, ble det fra administrasjonen lagt fram et forslag til uttalelse i saken om organiseringen av audiograf-tjenestene.

Det var i forrige uke lokalavisa fortalte om forslaget fra Helse Midt-Norge der de ønsker å pålegge avtalespesialister innenfor øre/nese/hals å avslutte samarbeidet med frittstående audiografer.

- Dette vil rive bort grunnlaget for audiografene i distriktene, frykter Einar Brendboe i HLF Hitra, som forklarer:

- Når personer i dag via spesialist blir anbefalt å bruke høreapparat, kan vedkommende bruke lokale audiografer, som f.eks. her på Hitra. Å få tilpasset og justert et høreapparat kan bety mange besøk hos audiografen. Men så lenge vi har tilbudet lokalt, byr ikke dette på noe problem, uttaler Brendboe.

Fikk støtte av kommunestyret

Forslaget til uttalelse som ble lagt fram i kommunestyret, fikk god oppslutning.

- Jeg er glad for at denne reaksjonen og uttalelsen kommer. Det er svært beklagelig at Helse Midt-Norge driver slik politikk, mente Pensjonistpartiets Per Ervik.

Også Lars Hammerstad (Sp) sa seg enig.

-Det er en flott uttalelse. Samtidig mener jeg at også brukerrådet burde fått anledning til å uttale seg. Vi må bruke de rådene vi har, bemerket Hammerstad

Tom Skare (Frp) var enda tydeligere i sin uttalelse.

- Her må noen ha mistet folkevettet. Forslaget er helt bak mål, mente en oppgitt Skare.

Dette er uttalelsen fra Hitra kommunestyre:

"Hitra kommune ser over tid nå en sterk sentralisering av ulike tilbud innenfor ulike offentlige tjenestetilbud. Konsekvensen er at kommunens innbyggere får utfordringer med å benytte de tilbudene, i en tid hvor offentlig kommunikasjon har vært bygd ned. Spesielt utfordrende blir det for svake grupper som barn og eldre.

For noen år tilbake mistet kommunens innbyggere «Helsebussen», som for mange var avgjørende for å kunne benytte seg av sentraliserte tilbud i St. Olav -organisasjonen. Ambulanseberedskapen i kommunen bygges ned, legetjenester sentraliseres.

Felles for sentralisering og nedbygging er at det faktisk ofte begrunnes med at det skal bli billigere og bedre tjenester. I beste fall gjelder dette for de som bor i nedslagsfeltet der tjenestene er lokalisert.

Hitra kommune har forsøkt, der dette er mulig, å tilrettelegge for gode desentrale tjenester. Eksempelvis har kommunen i dag kiropraktor og audiograf til stede lokalt. For audiograf har også kommunen bygd egne tilrettelagte lokaler som benyttes i kommunens helsesenter.

Hitra kommune finner det derfor helt uakseptabelt at det også nå kommer forslag fra Helse Midt om å sentralisere audiograftjenestene. Konsekvensen blir lang reise, betydelig ventetid for utredning og flere som vil ha begrenset funksjonsnivå og redusert livskvalitet grunnet dårlig hørsel.

Det er kommet fram noe ulike begrunnelser i media, fagdirektør i Helse Midt sier at en ny og sentralisert tjeneste blir bedre og rimeligere. Det har vi ingen grunn til å tro.

I mangel på troverdige argumenter for at det blir bedre og rimeligere ber vi derfor om at etablerte ordninger med audiografer tilgjengelig i Hitra kommune og andre distriktskommuner videreføres. For våre innbyggere vil et lokalt audiograftilbud på Hitra oppleves som både bedre og rimeligere.

Rådmann bes om snarlig videreformidling av denne uttalelsen til de ansvarlige i Helse Midt, og da med en klar forventning om tilbakemelding og reversering av de aktuelle planer."