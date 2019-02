Vil sette ny industristandard for bruk og gjenbruk

Nyheter

BEWiSynbra Circular, et selskap i Frøyabaserte Bewi-konsernet, lanserer Use-ReUse, et initiativ og konsept for å øke bevisstheten om fordelene med resirkulering av EPS blant både bedrifter og allmennheten. EPS er det stoffet, også kalt cellulært skum, som blant andre BEWi bruker til emballasje og isolasjon. EPS brukes også til emballasje av mat, legemidler og tekniske komponenter. BEWiSynbra har alene en årlig kapasitet til å produsere 185.000 tonn EPS råmateriale.

- For lenge har EPS blitt brent, noe som fører til unødvendig utslipp og utslipp av karbondioksid. BEWiSynbra er fast bestemt på å lede forandringen. Vi samler og resirkulerer EPS slik at den kan gjenbrukes, sier Martin Bekken, administrerende direktør i BEWiSynbra Circular.

Med introduksjonen av konseptet "Use-ReUse", har BEWiSynbra som mål å sette en ny industristandard for innsamling og gjenvinning av EPS.

- Miljøhensynet stiger, men få mennesker og bedrifter vet hvor enkelt det er - og det er viktig å gjenvinne EPS. Use-ReUse-initiativet vil gjøre flere mennesker oppmerksomme på dette og samtidig tilby en løsning for innsamling og gjenvinning på alle nivåer. Resirkulering EPS fører til mindre utslipp og bedre ressursbruk. Ved å samle EPS unngår vi avfall på feil sted, sier Martin Bekken.

- Use-ReUse er et langsiktig prosjekt. Vi prøver å forandre folks og selskapers atferd, og det tar tid, men jeg er optimistisk, sier Bekken.