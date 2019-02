Vil sortere nokså strengt

Nyheter

- Formannskapet har drøftet det litt, og vi er blitt enig om at det er viktig å sortere nokså strengt.

Det sa ordfører Ole L. Haugen (Ap) under sin orientering til Hitra kommunestyre omkring det store antallet saker som kommer fra mer sentrale myndigheter for høring. Det vil si at der diverse statlige, nasjonale og regionale organ ber om kommunens uttalelse og mening.

- Kommunen mottar nesten daglig saker for høring. Da er det ikke bare lett å sortere: Hva er viktig? Viktig for oss? Hvem skal være «portvakten» for det? Og, vi må huske: Det er ressurskrevende å følge opp, det vil si ofte tapt tid med tanke på annen tjenesteyting. Formannskapet har drøftet det litt, og vi er blitt enig om at det er viktig å sortere nokså strengt. Når rådmann er i tvil så søkes nærmere avklaring med ordfører, orienterte ordføreren.