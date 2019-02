- Hvor raskt er så raskt som mulig?

Nyheter

Valgansvarlig Frode Larsen hadde i dag en runde med Frøya formannskap for å gå gjennom hvordan, og hvor fort, det kan gjennomføres en folkeavstemming for eller mot vindkraft på Frøya.

Det man vet vil ta tid er å få ut manntallet - lista over hvem som kan få stemme. Dette er det skatteetaten som må ordne, og i følge Larsen vil dette ta minst fire uker. Han hadde laget en tidslinje der første mulige dag for å holde folkeavstemming var tirsdag 26 mars. Men han anbefalte at man måtte ha en større margin, og mente 9. april var en mer realistisk dato.

Remy Strømskag (H) påpekte at utbyggerne har sagt at mulig byggestart for vindkraftverket er 1. april, og han mente man måtte tilstrebe å ha folkeavstemminga før den datoen.

I det foreløpige forslag til en så kjapp gjennomføring som mulig, var det forutsatt at man hadde kun en uke med forhåndstemming, og at det bare var ett stemmested: Herredshuset.

Men politikerne var kritiske til at det ble lagt opp et løp der man riskikerte at det ble vanskelig for enkelte å gi sin stemme, og til at man gjennomførte en avstemming som kunne bli kritisert for ikke å være rettferdig.

- Vi må gjennomføre det på en måte som gjør at alle får samme muligheten. Vi må tenke på de som bor i øyrekka og etters i ytterkantene på Frøya. Vi må gjøre ting ordentlig. Noen kikker på oss, sa Pål Terje Bekken (Ap)

- Hvis vi gjør det som på tradisjonelt vis, så gjør vi det best, sa ordfører Berit Flåmo, og siktet til at folk bør få stemme der de ville ha stemt hvis det var kommunevalg eller stortingsvalg.

Valgstyret (som er formannskapet) har møte om en uke. Signalene de ga i dag tyder på at de da vil bestemme seg for å holde en folkeavstemming der folk kan stemme i sine valgkretser.