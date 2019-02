Oddvar Brå møtte en gammel, lokal kjenning i Meierisalen

Nyheter

Hvor var du da Brå brakk staven? Dette velkjente begrepet har nok de fleste hørt og tirsdag kveld hadde over femti personer tatt turen til Meierisalen i Fillan for å høre Oddvar Brå selv fortelle nærmere om dette legendariske øyeblikket i norsk langrennshistorie.

Selv om stavbrekket under VM i Oslo i 1982 er noe av det Oddvar Brå huskes aller best for i ettertiden, har han en fantastisk merittliste. Han er to ganger verdensmester på ski, han har vunnet verdenscupen to ganger sammenlagt og har 16 individuelle NM-titler i langrenn. Visste du at han også var en god friidrettsutøver? Oddvar kunne blant annet fortelle at han hadde konkurrert mot hitterværing og OL-deltaker Knut Tore Børø da han var i tjue-årene. Ekstra stas var det at Knut Tore Børø satt i Meierisalen.

- Vi konkurrerte mot hverandre under NM i terrengløp i 1973. Da vant Knut og jeg tok bronse, smilte Oddvar Brå.

Et skiløperliv

Det finnes det mange fascinerende historier om den norske folkehelten Oddvar Brå og ikke bare fra skisporet. Det fikk publikum erfare tirsdag kveld. Med til Hitra var også skihistoriker og forfatter, Thor Gotaas.

De to er på en rundreise rundt omkring i det langstrakte land for å vise film og fortelle nærmere om Gotaas sin nyeste bok ”Oddvar Brå – et skiløperliv”.

I løpet av det nesten to timer lange møtet fikk øyværingene bedre kjennskap til Oddvar Brås oppvekst på Hølonda, de fikk høre om familien og bestemora som han aldri møtte til tross for at de begge bodde i Melhus. De fikk også et innblikk i hvordan Oddvar allerede i ung alder jobbet målrettet mot det å bli langrennsløper og verdens beste på ski.

Dette har de gjort mange ganger før, Gotaas og Brå, det er det ikke tvil om. De to har en god dynamikk seg i mellom og trakk fram mange sterke, rørende og underholdende øyeblikk. Det var interessant å høre på, også for den yngre garde som ikke var født ennå da Brå dominerte skisporet. For mange i salen er nok Oddvar Brå en like stor helt i dag som den gang. Det ble klart da øyværingene fikk mulighet til å slå av en prat og kjøpe signerte bøker etter foredraget.