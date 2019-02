Isoporbrann i fabrikken

Nyheter

Brannvesenet fikk rundt 14.20 melding om branntilløp ved Bewi på Hammarvika.

- Det var branntilløp i isopor, som nå er slukket. Det var folk på fabrikken som slukket brannen selv. Brannvesenet er der nå for å etterkontrollere, og de har nettopp meldt at det ikke er brann i bygget nå, forteller Tore Arne Malm, vaktleder ved 110-sentralen Midt-Norge.

Brannvesenet melder også at en en arbeider har pustet inn røyk. I følge vår reporter på stedet står det både ambulanse og brannbiler utenfor Bewi.

Fabrikksjef Rune Kvilvang sier at de har en teori om hvorfor brannen startet, men at det ennå er for tidlig å konkludere.

- Vi konsentrerer oss nå om å sørge for at alle de ansatte har det bra, sier Kvilvang.

- Går det bra med alle? Brannvesenet melder at en person har pustet inn røyk.

- En person er sjekket av lege, og så vidt vi har fått beskjed om har det etter forholdene gått bra.