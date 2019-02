Nyheter

Hitra kommune ønsker kandidatforslag til Næringsprisen Hitra 2018.

Prisen deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter i Hitra kommune som en anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid i løpet av det siste året eller over et lengre tidsrom. Prisen blir delt ut under arrangementet Hitterkveld 2019 i mars.