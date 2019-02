Nyheter

Dagen før dagen, og det er stor aktivitet i Frøya kulturhus etter skoletid.

I morgen, lørdag, skal 14 deltakere vise hva de kan på scenen under årets UKM for Frøya og Hitra (Ung kultur møtes - tidligere Ungdommens kulturmønstring). Det blir blant annet dans, sang, stand-up og kontrabass, med andre ord litt av hvert.

Tok jobben på sparket

Det er to sprudlende jenter som skal lede årets show, Malin Norheim og Alida Annie Bekken.

- Vi tok jobben på sparket. Vi var allerede med i arrangør-gruppa til UKM som i fjor, men så var det ingen som meldte seg som konferansierer og da bestemte vi oss for å si ja til det, smiler de to.

Når lokalavisa er innom den tekniske gjennomgangen av showet fredag, er Malin og Alida Annie i gang med å se over årets program. De har det allerede klart hva de skal si på lørdag, bedyrer de og forteller at de ikke har pugget noe særlig på forhånd.

- Det blir nok vi tar det litt på sparket også, sier de og kikker bort på hverandre.

Malin legger til at dette er den første gangen hun er UKM-konferansier, men hun er ikke særlig nervøs.

- Jeg har Alida Annie med meg, så det går vel bra.

Alida Annie forteller at hun har deltatt under UKM med både dans og sang tidligere. Hun har også vært konferansier før.

- Det er artig å stå på scenen å vise fram det man liker å holde på med.

- Dessuten får vi som arrangører være med å bestemme hvordan opplegget blir, skyter Malin inn.

- Og hva er det aller beste med UKM?

- Det er fellesskapet det, slår Alida Annie og Malin fast og håper mange tar turen innom dem i morgen.

Behind the scenes

Lokalavisa har sin egen Instagram-konto kalt hitrafroya. Her kan du følge UKM "behind the scenes" i morgen, lørdag. Da er det arrangørgruppa ved ungdommene Sigurd Vie, Anders Reitan, Sara Skaget, Anniken Fredagsvik Engan og Lina Möbius som skal ha en såkalt "Instagram takeover" og fortløpende levere bilder og videoklipp under årets UKM på Frøya og Hitra.