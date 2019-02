Foredrag om tidenes største polfarer

Nyheter

Frøya bibliotek har som nevnt tidligere, planlagt mange arrangementer i forbindelse med bokåret 2019. En av de første på programmet er et foredrag om Roald Amundsen, torsdag 14. februar, på Frøya bibliotek. Foredraget blir holdt av Ola Grønskag.

Biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen forteller at de har bøker om Roald Amundsen, hans liv og reiser tilgjengelig på biblioteket. Hun tilføyer at de som kommer på foredraget er med i trekningen av gratis kinobilletter til filmen om Amundsen som har Norgespremiere søndag 17.februar ved Frøya kino.

Om filmen står det følgende på filmweb.no:

Hvordan kunne Roald Amundsen, en ukjent mann fra fattige Norge, bli verdens største polfarer gjennom tidene? Svaret ligger ikke i en enkelt ekspedisjon, men i en dramatisk storfilm om livet til en helt ekstrem mann.

Som liten gutt blir Roald fascinert av polfarere. I en tid hvor hele verden enda ikke er utforsket, bestemmer han seg for å plante det norske flagget på verdenskartet. Han ofrer alt for å nå drømmen, men betaler en høy pris privat. Mens Roald jakter på rekorder, blir hans trofaste storebror Leon igjen i Norge og tar støyten for Roalds overmot, kjærlighetslengsel og økonomiske problemer. Er det verdt det?

Feire det flerspråklige Frøya

Den samme dagen som Amundsen-foredraget, 14.februar, blir det lesing på flere språk i sammenheng med Morsmålsdagen 2019, tilføyer biblioteksjefen.

Den internasjonale Morsmålsdagen ble erklært av Unesco i 1999 og har blitt markert siden 2000. Denne dagen er til å fremme språklig mangfold og flerspråklighet, samt øke forståelse, toleranse og dialog angående språklige og kulturelle tradisjoner.

- Vi ønsker alle hjertelig velkommen!