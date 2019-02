Forbereder seg på mulig rettsak

Nyheter

Frøya kommune gjorde i 2016 et dispensasjonsvedtak for det aktuelle vindkraftområdet. Nei til vindkraftverk på Frøyas advokat Lars Selmar Alsaker har levert et krav om at dette dispensasjonsvedtaket omgjøres. Det vises spesielt til de endrede forutsetningene ved at det nå planlegges 180 meter høye vindmøller.

I følge advokaten er vedtaket som ble gjort i 2016 ugyldig.

Kravet som er levert er også en prosessvarsel etter tvisteloven.

Dette har gjort at Frøya kommune har engasjert sin egen advokat. Kravet fra advokat Alsaker var eneste tema i det ekstraordinære formannskapet som ble holdt i dag, et møte som ble lukket for at kommunens advokat kunne orientere politikerne om hvordan man forbereder seg på en mulig rettsak.

Selve saken om eventuell omgjøring av dispensasjonsvedtaket skal behandles av kommunestyret i slutten av februar.