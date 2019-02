16 meters høye sentrumsbygg ut på høring

Nyheter

Hitra-Frøya fortalte tidligere denne uka om Utvær AS planer for tomteområdet mellom Stjernesenteret og herredshuset på Sistranda.

Det planlegges to bygg med til sammen 40 boliger, forretningslokaler og parkeringsgarasje. Det legges opp til fire etasjers bygg med en gesimshøyde på 16 meter. Dette er høyere enn det har vært tillatt å bygge på Sistranda tidligere, men i den nye arealplanen som ble vedtatt i fjor, åpnes det opp for at det kan bygges inntil 16 meters høyt i dette området.

Forvaltningsutvalget i kommunen har behandlet forslaget til reguleringsplan i dag (torsdag) og vedtatt å legge den ut til høring slik den er.