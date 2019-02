- Det blir en kamp, men vi har det som mål

Nyheter

Astrid Helene Hestnes Hjertø er årets aksjonsleder for russen ved Guri Kunna vgs. skolested Hitra.

- For meg personlig betyr det mye å være aksjonsleder fordi det har vært en god del kreft i familien. Som pårørende er det godt og viktig å være med å støtte Krafttak mot kreft, sier Astrid.

Emma Hansen er årets aksjonsleder for russen ved Guri Kunna vgs. skolested Frøya.

- Krafttak mot kreft er en sak jeg bryr meg veldig mye om. Jeg ser hvordan det påvirker hele samfunnet når noen blir syke på et lite sted som Frøya eller Hitra hvor alle vet om alle, sier Emma. Hun er ikke pårørende selv, men påpeker at hun selv eller nærmeste familie og venner kan bli rammet av kreft i framtiden.

- Derfor synes jeg det er viktig å støtte opp om russens aksjon til inntekt for Kreftforeningen. Jeg er stolt over å få bidra. For meg er det en stor ære å få være aksjonsleder for noe så viktig som dette.

Bøssebærere

Astrid og Emma forteller at de har vervet en god del bøssebærere allerede til selve aksjonsdagen, onsdag 13.mars.

- Sist jeg sjekket var det 85 som hadde meldt seg på Frøya, sier Emma.

De to aksjonslederne forteller at det i hovedsak er russ de har rekruttert, men at det er åpent for absolutt alle å melde seg til å gå med bøsser.

Les alle sakene fra fjorårets Krafttak mot kreft her

Tippekonkurranse og kakesalg

For snart to uker siden tok Frøya-russen inngangspenger og arrangerte tippekonkurranse under lokaloppgjøret mellom Hitra FK og Frøya FKs damelag i fotball i Frøya storhall. Det ga penger i kassen, forteller Emma.

Astrid forteller at russen på Hitra har hatt kakesalg på skolen, og de planlegger å sette i gang kronerulling på skolen sin og blant de ansatte i Hitra kommune.

Videre planlegger de to aksjonskomiteene å ta kontakt med lokale bedrifter for å høre om de vil bidra til årets Krafttak-aksjon.

- Selv små summer kan utgjøre en forskjell, smiler de engasjerte jentene og forteller at de bare er i planleggingsfasen.

- Det vil skje mer i løpet av aksjonen så følg med.

Vipps og digital innsamling

Det har som sagt allerede kommet inn penger til de digitale innsamlingene som man finner på hjemmesiden til Kreftforeningen.

"Gi for livet med Hitrarussen" har 650,- så langt, mens "Gi for livet med Frøyarussen" har 5550,-.

Det er også mulig å gi via Vipps:

Hitra: 461038

Frøya: 461039

Årets tema

I dag overlever syv av ti nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. Pengene som kommer inn i løpet av årets Krafttak mot kreft skal gå til forskning på kreftformer med lav overlevelse for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

- Det er positivt at pengene skal gå til dette formålet. Vi kan ikke gi oss før alle kreftformer får en god overlevelsesrate, sier Emma og Astrid.

Badeutfordringen

Det er blitt en fast tradisjon at russen på Frøya og Hitra konkurrerer seg i mellom om hvem som får inn mest penger. Intet unntak i år, russen på den øya som har fått inn minst sum når aksjonen er over må hoppe i sjøen.

- Det er motivasjon å skulle slå russen på motsatt øy. Det er også om å gjøre å slå fjorårets sum, sier Astrid.

Det kan bli vanskelig å slå rekordsummen som kom i 2018. Da ble det samlet inn til sammen 1,2 millioner kroner på Frøya og Hitra.

- Det blir en kamp, men vi har det som mål, slår Emma og Astrid bestemt fast.

- Vi oppfordrer alle på Frøya og Hitra til å gi, og er som sagt takknemlig for alle bidrag. Det aller viktigste er at vi klarer å få inn mest mulig penger til en god sak!