Inviterer til temamøte om hjorteforvaltning

Torsdag 28. februar inviteres det til temamøte om forvaltning av hjort i Frøya herredshus.

Det blir både foredrag og workshop, opplyser Frøya kommune på sin hjemmeside.

Tomas Lillehagen som er viltforvalter i Trøndelag fylkeskommune, kommer for å fortelle om generelle utfordringer med hjortevilt i regionen, og dele synspunkter og råd fra fylkeskommunen.

Lillehagen har vært rådgiver for utmarkssaker i fylkeskommunen siden 2008, med særlig ansvar for forvaltning av høstbare arter, innlandsfisk, utmarksbasert verdiskaping og friluftsliv. Han er i tillegg eier og driver av Tunnbrottet gård, hvor det drives saue- og hestehold, naturbasert reiseliv og utmarksnæring.

Johan Trygve Solheim og Magnus Frøyen har følgende punkter de skal snakke om i sitt foredrag:

Artsforvaltning av hjort og ulike modeller for organisering.

Endring av minstearealet for hjort, med forslag om endring fra 2000 daa til 1200 daa.

Bestandsutvikling; hva er rett bestand av hjort på Frøya i forhold til beiteskader og næringsgrunnlag?

Bedre valdsturktur og samarbeid. Mulighet for utarbeidelse av bestandsplaner ved samarbeid, og bør antall hjortevald reduseres på Frøya?

Jakt og jaktetikk.

Bruk av sett/skutt for bedre statistikk.

Johan Trygve Solheim er daglig leder ved Stiftelsen Norsk Hjortesenter, Svanøy Stiftelse og Stiftelsen Svanøy Hus på Svanøy. Solheim er utdannet sivilagronom med studieretning naturforvaltning fra NMBU 1987. Aktiv fotograf, foredragsholder og forfatter. Han har blant annet utgitt boka Hjort fra Hale til Hode. NRK laget i 2014 dokumentaren om Solheim sitt engasjement for hjorten som ressurs.

Magnus Frøyen er utdanna forstkandidat og tilsett ved Norsk Hjortesenter med ansvar for hjorteforvaltning. Frøyen har mange års erfaring med viltforvaltning fra flere kommuner og har de senere årene jobbet aktivt med utvikling av bestandsplaner og samarbeidsmodeller i forbindelse med hjorteforvaltning.

Miljøkonsulent Øyvor Helstad i Frøya kommune ønsker gjerne en tilbakemelding fra de som ønsker å delta.