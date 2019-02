Nyheter

Veitrafikksentralen meldte 18.50 at Fv.714 er sperret ved Våvatnet sørøst for avkjøring mot Kyrksæterøra på grunn av et isras som har gått over veien.

Klokken 19.02 har veitrafikksentralen oppdatert meldingen til at det er redusert fremkommelighet på grunn av snøras.

Ifølge politiet fulgte det også mye vann med israset.

