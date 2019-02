Kakesalg og yoga gir penger til årets Krafttak-aksjon

Nyheter

Russen på Frøya og Hitra er allerede kommet i gang med å samle inn penger til årets Krafttak mot kreft-aksjon.

Torsdag arrangerte aksjonskomiteen på Guri Kunna vgs. skolested Hitra kakesalg, og når lokalavisa er innom er det så vidt noen få stykker igjen.

- Kakesalget har gått kjempebra. Vi hadde laget ei stor pavlova-kake, to former med brownies, samt en god del kanelsnurrer og muffins, og nå er nesten alt borte. Vi planlegger å selge kaker her en gang til, før selve aksjonsdagen for årets Krafttak mot kreft den 13.mars, smiler aksjonsleder på Hitra, Astrid Hestnes Hjertø. Til sammen tjente de 1305 kr. på dagens bakesalg.

Astrid, Malin Haltland Østensen og Nathalie Madelen Pettersen kan også fortelle at det blir arrangert halvannen time med yoga på Hjorten Hotell Hitra, tirsdag 12.mars. Dette er i samarbeid med yogainstruktør, Anna-Marie Haugen og alle inntektene går til Hitrarussens innsamling til Krafttak mot kreft 2019. Påmelding via Facebook-siden "Naturlig Yoga, Hitra". Maks antall er 16 deltakere.