Høstet ny vippe-heder i Houston. Nå blir det verden rundt for å representere merkevaren

Nyheter

Søstrene Marte Fjeldberg (t.v.) og Tonje Fjeldberg Elshaug fra Ansnes på Hitra har igjen gjort seg sterkt bemerket hos det amerikanske skjønnhetsmerket NovaLash. Merket arrangerer hvert år en verdensomspennende konkurranse i såkalt vippe- extension og kåringene blir holdt i Houston Texas hvert år.

Tonje vant hovedprisen i 2018 som «Lash Artist Of the Year» og har fått mye oppmerksomhet i kjente skjønnhetsmagasiner det siste året. I år har lillesøster Marte høstet mye heder i det merket omtaler som vippe-VM.

Bling Design-gründer Marte Fjeldberg vant kategorien American Volume, som omtales som en meget avansert teknikk. Her må man finne rett kurve, tyngde, lengde i forhold til kundens naturlig utgangspunkt, livsstil, øyeform og ansiktsform. Dommerpanelet besto av kjente navn i bransjen, redaktører fra ulike kjente skjønnhetsmagasiner samt tidligere vinnere, blant andre Tonje Fjeldberg Elshaug.

Gjennom sin tittel får Marte muligheten til å reise rundt om i verden for å representere merkevaren. Hun får være ekspertpanel i magasiner, sosiale medier, dele tips og triks samt gjøre representasjonsjobber på skjønnhetsmesser.

Begge søstrene fikk også ærespris for 10+ år i elite-teamet til NovaLash. En annen overraskelse var at bildet av søstrene Marte, Tonje og Tonjes eldste døtre Christina og Malin blir den neste rosa sløyfe-kampanjen over hele verden under tittelen «The family that lashes together». Tonje har tidligere stått fram her i lokalavisa og fortalt om sin kreftsykdom.

Vinnerne