Interesse rundt polfarer-foredrag og skjulte kirkeskatter

Nyheter

Torsdag 14. februar holdt Ola Grønskag foredrag om Roald Amundsen i Frøya bibliotek.

Biblioteksjef Monika Kopaczek Styczen forteller at folk som kom var veldig interesserte i temaet.

- De stilte spørsmål og det var en diskusjon til slutt. Ola Grønskag var dessuten veldig flink til å fortelle.

Biblioteksjefen minner om at Frøya bibliotek har mange Amundsen-bøker. Utstillingen av bøker og gamle bilder er å finne i barneavdelingen på biblioteket. Hun forteller også at det etter foredraget ble det trukket ut tre personer som vant kinobilletter til premieren av filmen om Roald Amundsen på Frøya kino.

- Vi vil takke Ola Grønskag for at han fikk til å komme og møte de som var interesserte i temaet. Vi vil også takke Frøya kino for gratis kinobilletter som vi kunne trekke ut blant publikum. Vi fikk også låne ski fra BUA til utstillingen vår. Det var et veldig godt samarbeid.

Skjulte skatter fram i lyset

Lørdag 16.februar holdt Johan G. Foss foredrag om Frøyas skjulte kirkeskatter. I Vitenskapsmuseet i Trondheim finnes flere kirkekunst-gjenstander fra Frøya som går helt tilbake til middelalderen og 28 personer kom for å høre nærmere om disse på Frøya bibliotek.

- Dette er svært interessante gjenstander, men de har vært lite framme i lyset. De siste åra er denne kirkekunsten blitt studert mer inngående, og mye ny kunnskap er kommet fram. Det er en glede å kunne trekke fram disse kulturskattene og formidle kunnskap om dem, fortalte Johan G. Foss i forkant foredraget som var i regi Folkeakademiet.