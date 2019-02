John Arne leverte rekordomsetning på 16 milliarder kroner i et vanskelig år for landbruket

Nyheter

Felleskjøpet Agri leverte i 2018 et sterkt resultat på tross av et svært utfordrende år hvor landbruket ble hardt rammet av tørke. Konsernet har rekordomsetning, og flere forretningsområder viser god fremgang, forteller konsernet i en pressemelding. Bak rattet som konsernsjef sitter hitterværingen John Arne Ulvan.

I fjor leverte konsernet Felleskjøpet Agri en rekordomsetning på 16 milliarder kroner, opp fra 15,5 milliarder i 2017. Konsernets driftsresultat endte på 387,6 millioner kroner, med et resultat før skatt på 411,4 millioner kroner. Driftsresultatet er vesentlig dårligere enn i 2017, men på nivå med 2016,som var et godt år for Felleskjøpet Agri.

- Sommerens ekstreme tørke i store deler av landet har påvirket en hel næring, og dette preger derfor også flere av Felleskjøpets virksomhetsområder, forteller selskapet i en pressemelding. Også her lokalt på Hitra og Frøya ble det en spesiell produksjonssesong.

Øybønder slakter unna dyr etter dårlig sommer Den tørre sommeren har gjort at mange bønder frykter for at de får for lite fôr til dyrene sine i vinter

– Felleskjøpet har gjennom 2018 tatt flere betydelige løft som følge av tørken, og slik sikret at mange bønder har kommet seg gjennom høsten og vinteren 2019. Samtidig som vi har kjempet for å opprettholde norsk matproduksjon har vi i et vanskelig år lykkes med å utvikle våre hovedområder mot landbruket. Vi øker våre markedsandeler både for driftsmidler, maskiner og utstyr i 2018. For første gang er det produsert over 1 million tonn kraftfôr, og vi har økt gjødselomsetningen til over 309 000 tonn. Økningene henger både sammen med tørken i flere deler av landet og markedsandelutviklingen. Maskindivisjonen viser solid fremgang i 2018 med en økning i omsetning på 8 prosent. John Deere er tilbake på traktortronen i Norge og det ble solgt 200 flere traktorer i løpet av 2018 enn i året før, noe som gir en markedsandel på 26,6 prosent, sier John Arne Ulvan.

Felleskjøpet stor i 2018 for tidenes største import av grovfôr til Norge og en halmgaranti til en samlet verdi på 170 millioner.

-Dette er tiltak som har krevd mye. Effektene av vekstsesongen i 2018 forventes å prege konsernets økonomiske resultater også første halvår 2019, sier Ulvan.