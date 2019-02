Advokatene uenige om hva kommunen har adgang til å gjøre

Nyheter

Som tidligere omtalt har advokatfirmaet Steensrup Stordrange gjennom advokat Lars Selmar Alsaker levert en prosessvarsel til Frøya kommune. Alsaker representerer Nei til vindkraftverk på Frøya og beboere som blir berørt av vindkraftutbyggingen. Det kreves at det dispensasjonsvedtaket Frøya kommune gjorde i mars 2016 for vindkraftområdet oppheves. Påstanden er at vedtaket er ugyldig. Det påpekes at:

- Dispensasjonssaken ble ikke nabovarslet

- Det ble ikke sendt ut underretning om vedtaket til sakens parter

- Begrunnelsen for vedtaket var mangelfullt

- Det foreligger ikke materialrettslig adgang etter PBL - Plan- og Byggningsloven - §19-2 – til å dispensere.

Les advokatens fulle vurdering her:

Neste uke skal formannskapet og kommunestyret i Frøya behandle saken. I og med at det foreligger en prosessvarsel - varsel om mulig rettsak - har kommunen engasjert advokatfirmaet Bjerkan Stav gjennom advokat Kari Leira Bjørsnøs for en vurdering av de juridiske sidene ved saken.

Deres konklusjon er det stikk motsatte av Alsakers konklusjon: nemlig at Frøya kommune ikke har anledning til å omgjøre dispensasjonsvedtaket som er gjort.

Skulle vært nabovarslet

Dvs: det er enighet om ett punkt: dispensasjonsak burde vært nabovarslet. Men Bjerkan Stav viser til at forutsetningene for prosjektet var de samme i 2016 som da konsesjonen ble gitt i 2012, og "det er usannsynlig at det ved nabovarsling om dispensasjonssøknaden ville kommet argumenter som kommunen ikke allerede var kjent med gjennom den omfattende medvirkningsprosessen forut for konsesjonsvedtaket. Da feilen ikke kan ha virket inn på vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at vedtaket er gyldig." hevder Bjerkan Stav.

- Kan ikke omgjøres

I gjennomgangen av de øvrige punktene i prosessvarselet konkluderer Bjerkan Stav at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil som gjør at kommunen skal eller kan omgjøre vedtaket.

"Gjennom kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, er utbygger gitt en rettighet. Dispensasjonsvedtaket kan etter loven bare omgjøres dersom vedtaket er ugyldig. Frøya kommune har derfor ikke adgang til å omgjøre vedtaket"

Det pekes på at selv om kommunen opphever dispensasjonen, så betyr det ikke at det vil stoppe utbyggingen.

"Om utbyggingsplanene for vindkraftverket blir forsinket eller forhindret som følge av at kommunen legger til grunn at dispensasjonsvedtaket er ugyldig eller ikke omfatter vindkraftverket som nå planlegges, vil kommunen kunne bli møtt med et erstatningskrav fra utbygger. Utbygger vil videre kunne be Olje- og Energidepartementet om at anleggskonsesjonen skal gis virkning som statlig plan, med den følge at tiltaket ikke lenger vil være avhengig av at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel."

Rådmannen har lagt vurderingene fra Bjerkan Stav til grunn i sin innstilling til saken som skal behandles av formannskap og kommunestyre.

Rådmannens vurdering:

Rådmannen summerer opp sin vurdering i tre punkter:

1. Dispensasjonssaken burde vært nabovarslet. Rådmannens vurdering er likevel at manglende nabovarsling ikke kan ha virket inn på innholdet i dispensasjonsvedtaket. Da feilen ikke kan ha virket inn på vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at vedtaket er gyldig

2. Underretning til parter har ingen betydning for vedtakets innhold. Rådmannen anser at manglende underretning ikke fører til at vedtaket om dispensasjon blir ugyldig

3. Rådmannen anser at kommunens dispensasjonsvedtak er tilstrekkelig begrunnet. I og med at vilkårene for å gi dispensasjon alltid vil være oppfylt når endelig konsesjon er gitt, vil en eventuell mangelfull begrunnelse heller ikke kunne indikere at vedtaket lider av innholdsmessige feil.

Rådmannens forslag til vedtak er som følger:

Komunestyret vedtar at:

- Dispensasjonsvedtak i sak 49/16 - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, er gyldig

- Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages