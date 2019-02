- Historisk satsing på utbygging

Nyheter

Aldri før har Trøndelag fylkeskommune bygget så mye som nå, både av fastnett og mobilt nett. Det forteller fylkeskommunen i en pressemelding.

- Det er noe historisk over Trøndelag Fylkeskommunes satsing på utbygging av nett til alle husstander i fylket. Vi har kontrakter på gang for utbygging til 2500 nye husstander, samt at vi er i gang med 12 nye basestasjoner for mobilt bredbånd. Og det meldes stadig inn nye områder fra kommunene som ønskes utbygd, så mye er ennå ugjort, sier Pål M. Dahlø, som leder prosjektene.

Nylig ble det skrevet avtaler om utbygging i ti kommuner. Fra vårt distrikt er området Nordskaget/Kverva med på denne oversikten. Her bygger Telenor.

- I tillegg til disse er det også pågående utbygging i mange kommuner, hovedsakelig etterslep etter de gamle fylkene. Samtidig lyses ut et stort prosjekt i regi av Trøndelag Fylkeskommune til 17 kommuner. Her skal det prekvalifiseres leverandører i løpet av mars, og målet er å ha alle kontrakter på plass i god tid før sommerferien, forteller Dahlø. Verken Frøya, Hitra eller Snillfjord står på denne oversikten.

- Trøndelag Fylkeskommune samarbeider godt med de største utbyggerne av bredbånd i regionen, Telenor Norge og NTE Marked. Men vi er også veldig avhengig å ha med oss de lokale selskapene som gjør en kjempeinnsats. Her må det nevnes flere. Vitnett på Oppdal, Infonett på Røros, Rissa Kraftlag på Fosen og Sodvin i Hemne. De nye områdene som skal bygges ut er beregnet til å koste ca 120 millioner. Kostnadene fordeles mellom tilskuddsmidler fra stat, fylke og kommuner, samt at leverandørene alltid tar en stor andel av utbyggingen. I tillegg investeres det også mye i utbyggingsprosjekter som finansieres av leverandørene selv, sier Dahlø.

- Samtidig ser vi fremover og har nå bedt kommunene melde inn nye områder som trenger oppgraderte forbindelser. Ved den siste fristens utløp ble det innmeldt nærmere 3000 husstander som ikke har grunnleggende eller en fremtidsrettet bredbåndsaksess. Disse områdene skal nå gjennomgås før vi begynner å kalkulere hva dette vil koste. Trøndelag har satt av 17 millioner til nye prosjekter for 2019. Så forventer vi også et tilsvarende beløp fra staten, forteller han.