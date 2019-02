Kulturrådet støtter Elvis-gospel

Nyheter

Eyvind Heidenreich-Riis har søkt Hitra kommune om å få sponset 55.000 kroner av utgiftene til konserten «In memory of Elvis Gospel» med The FAB-3 i desember i Hitrahallen.

Heidenreich-Riis beregner at de resterende utgiftene på knapt 164.000 kroner blir dekket inn ved salg av 390 billetter til 450 kroner.

Saken ble utsatt i forrige formannskapsmøte, fordi politikerne først ville ha en uttalelse fra Hitra kulturråd.

Og kulturrådet er positive:

Hitra kulturråd er i første rekke et interesse-, samordnings- og samhandlingsorgan for kulturlivet på Hitra, basert på frivillig innsats, likeverd, fellesskap og lojalitet. Imidlertid ser Hitra kulturråd positivt på at det prøves ut et større arrangement på Hitra i forbindelse med førjulstiden og at det gis en kommunal underskuddsgaranti på kr. 55.000 til dette. Kulturrådet mener at et slikt arrangement vil være til inspirasjon og stimulans for det lokale kulturlivet på Hitra.

Rådmannen er også positiv, men ønsker å gi støtten som en underskuddsgaranti, og med vilkår av at kommunens eget billettsystem brukes for billettsalg.

Saken skal behandles i formannskapet kommende tirsdag.