Ruben klar for nesten tre døgn med spill

Bare kvarteret etter at dørene åpnet for denne vinterferiens FrøyaLAN, er bortimot 30 ungdommer på plass i Frøya kulturhus. Noen driver og rigger til datamaskinene sine, andre er allerede i gang med spill.

Ruben Larsen er snart 13, og har kommet seg på plass. Det er andre gang han deltar.

- I fjor var jeg egentlig for liten. Men jeg fikk lov til å være med, likevel.

Og på årsmøtet som ble holdt i forkant av årets første arrangement, ble han likesågodt valgt inn som vara i styret til Frøya LAN.

- Kanskje kan jeg bli med og ordne og arrangere etter hvert, sier han.

Ruben forteller at han har spilt dataspill i 3-4 år.

- Jeg har blitt ganske flink, sier han.

Dårlig taper

Samtidig får vi høre at han er en ganske dårlig taper.

- Jeg knuste ei datamus, nettopp.

- Hvordan skjedde det?

- Jeg tapte i Forthnite. Og jeg ble så sint. Jeg slo musa i pulten, så den ble ødelagt, forteller han.

Forthnite er en av favorittspillene. En annen favoritt er Apex legends.

Døgning

Nå gleder han seg til det som vil bli nesten tre døgn med spill. FrøyaLAN går fra onsdag ettermiddag til lørdag formiddag.

- Skal du døgne, eller kommer du til å dra heim på natta?

- Jeg skal være oppe i natt. Kanskje blir jeg her også den siste natta. Det er jo sovesal her hvis man vil sove litt, forteller han.

Leder for FrøyaLAN, Vidar Ulstad, har drevet og arrangert dataparty siden lenge før Ruben ble født. Sammen med Kim Nicklas Sandvik er han blant veteranene som de siste årene har sørget for at spillungdommene har kunnet samlet seg til Frøya LAN både i høstferien og vinterferien.

- Den første jeg var med på var en HUB som ble arrangert for 21 år siden. Men FrøyaLAN i den formen vi har det nå, har vi holdt på med siden 2010-11, forteller Vidar.

Generasjonsskifte

Han forteller at det er et lite generasjonskifte på gang blant spillerne. Det er kommet til en del som er i alder med Ruben.

- Vi har egentlig aldergrense 13 år. Men vi er litt smidige, og hvis foreldrene har spurt, så har vi sluppet til 12-åringer også. Det er et veldig ufarlig miljø her. Folk er greie med hverandre. Men de fleste som er her er enten ungdomskole- eller videregående-elever, sier Vidar.

- Og de setter pris på at det er et LAN i vinterferien. Det er ikke alle som går på ski. Mange hadde sikkert sittet heime og spilt dataspill likevel. Her møtes de og har det sosialt, sier Vidar Ulstad.

