Vil be NVE pålegge TrønderEnergi å bygge lavere

Kommunestyret uttalte seg før jul om den såkalte Miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk. Til kommende kommunestyremøte foreslår administrasjonen i kommunen at Frøya kommunestyre legger til et ekstra punkt i sin høringsuttalelse. Her foreslår rådmannen at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) pålegger vinkraft-utbyggeren å bygge lavere enn de 180 meter høye vindmøllene som nå er planlagt.

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. Kommunestyret i Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring av planlagt vindmøllehøyde, slik at høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer,» heter det i rådmannens forslag til vedtak. Kommunestyret får saken til behandling 28. februar.

Advokatene uenige om hva kommunen har adgang til å gjøre Ett advokatfirma mener dispensasjonen for vindkraftområdet, som ble gitt i 2016, er ugyldig, og må oppheves. Ett annet advokatfirma mener kommunen ikke har anledning til å oppheve vedtaket.

Frøya kommune har tidligere uttrykt bekymring for negative effekter av den planlagte vindkraftutbygginga, og peker særlig på at det som før var skissert nav-høyde på 84 meter nå er økt til 112 meter.

- De økonomiske tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for omgivelsene. Rådmann foreslår derfor at Frøya kommune forsterker vedtaket, spesielt knyttet til høyden på vindmøllene, skriver administrasjonen i denne nye saksutredninga.

I sin vurdering av saken baserer rådmannen seg delvis på tilbakemeldinga fra advokaten til «Nei til vindkraftverk på Frøya».

- Frøya kommune har mottatt et forslag på brev, utarbeidet av advokat Alsaker på vegne av «Nei til vindkraftverk på Frøya». Brevet er utformet som en henvendelse til NVE fra Frøya kommune. I brevet ber Alsaker om at: 1. Frøya kommune henstiller om at NVE stiller søknaden av 19.01.2018 i bero, og at Frøya kommune inngir et nytt tilsvar til NVE etter at folkeavstemningen er avholdt 2. Frøya kommune er av den oppfatning at de endringer det er søkt om representerer vesentlige endringer i relasjon til punkt 6 i konsesjonsvilkårene. Dette innebærer, slik kommune oppfatter konsesjonsvilkårene, at NVE først må ta stilling til om de vesentlige endringene som søknaden av 19.11.2019 representerer kan godkjennes. Først deretter kan MTA-søknad behandles. Formannskapet har bedt rådmann saksbehandle dette brevet. Slik rådmann tolker dette er Frøya kommunestyre langt på vei enig i flere punkt som Alsaker berører i sitt brev, skriver rådmannen.

Frøya kommunestyre ga før jul sin tilslutning til MTA-planen, men med flere endringer. Blant annet at det skal lages en plan for myke trafikanter mellom Nordhammarvika, Nabeita skole og Frøya vindkraftverk i byggefasen og at man skal se på muligheten for å lage turstier i tilknytning til internveiene i vindkraft-området. Kommunestyret har også bedt om at kommunen skal delta i drøftinger om plassering av massetak og deponi, og har sagt at turbin nr. 1 og 2 skal flyttes vekk fra området nord-vest i konsesjonsområdet "slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for hubropar"

Kommunestyret spilte også tilbake at man ønsker tilrettelagte rasteplasser og utkikkspunkt i området, bygget av utbygger, samt parkeringsplass ved innkjøringa til konsesjonsområdet.

- Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast, er også en del av kommunestyrets tidligere tilbakemelding.