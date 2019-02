Betaler ut 1,4 millioner til kundene

Nyheter

Medlemmene i Coop Hamarvik SA har fått utbetalt 1,4 millioner kroner i kjøpeutbytte for 2018. Det er en økning på 178 tusen kroner sammenlignet med 2017.

Aldri før har Coop Hamarvik hatt flere medeiere og aldri før er det betalt ut et større kjøpeutbytte enn for 2018, forteller daglig leder Arnt Breivoll i en pressemelding.

- I Coop Hamarvik er vi stolt over å være annerledes, og spesielt når overskuddet skal deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte. Alle kan bli medeier hos Coop Hamarvik, og det er ekstra hyggelig å se at stadig flere unge melder seg inn, sier Arnt Breivoll.

- Medeierne er våre beste og mest lojale kunder, som hver og en har bidratt til at vi nå utbetaler et rekordstort kjøpeutbytte. Også i år fikk vi flere nye medeiere i Coop Hamarvik og særlig er veksten stor blant våre yngre kunder. Mange liker nok tanken på at vi deler overskuddet og i tillegg til at grunnverdier som samfunnsansvar, lokal tilhørighet og muligheten til å påvirke treffer mange unge, fortsetter Breivoll.

Coop Hamarvik har følgende butikker Coop Marked Dyrøy, Coop Marked Hamarvik,

Coop Byggmix Hamarvik, Coop Elektro Sistranda og Coop Byggmix/elektro Hitra