Danijela feirer 10 år med velvære

Nyheter

Fredag feiret Lotus klinikk Hitra 10-årsjubileum, med kake og gode tilbud til sine kunder.

Danijela Leremic tok utdanning i aromatisk fysiopati, og hadde en drøm om å starte sitt eget levebrød da hun startet opp Lotus klinikk på Hitra-torget for 10 år siden. Men lite ante hun da om hva fremtiden ville bringe.

- Jeg var veldig spent da jeg startet opp alene, og hadde budsjettert med å ha fem kunder om dagen, fire dager i uken, for å få det til å gå rundt. Men bare en uke etter var det dobbelt så mange kunder. Siden har det bare gått slag i slag, forteller hun.

Hun tok etterhver utdanning i hudpleie, og har dag har sju ansatte, og en velværeavdeling på Hotell Frøya. Tilbudet har utvidet seg til blant annet frisør, massasje, hudpleie, spa, manikyr og pedikyr og mye annet. Det er velvære det handler om, og Danijela og hennes ansatte ønsker at kundene skal føle at både kroppen og sinnet har det bedre etter en behandling hos dem.

Hun er stolt over det hun har bygget opp etter ti år, men innrømmer at det har vært slitsomt.

- Lotus er hjertebarnet mitt, så jeg har har brukt all tid og fritid på å få det til å gå opp. Etter ti års arbeid ser jeg at det har lønnet seg. Jeg er veldig stolt over det vi har fått til, og jeg er glad og ydmyk over at folk på Hitra og Frøya har vært flinke til å bruke oss. Uten dem hadde vi ikke hatt en arbeidsplass å gå til, sier hun.

Lotus klinikk samarbeider også med tre velværefirmaer i Trondheim, som kommer utover i blant for å gi behandling som Lotus selv ikke har. Lotus holder også på å utdanne Hitras første fot-terapeut.

- Kan du ta deg tid til litt velvære selv nå når du kanskje har fått litt mer fritid?

- Ja, det gjør vi underveis. Det er viktig å ta vare på seg selv. Vi bruker massasje på hverandre og andre behandlinger.

Nå planlegger hun å utvide tilbudet enda mer.

- Fra i år vil vi utvide med ekstra tilbud til våre kunder, men det er litt tidlig å si noe om ennå.

Sigrid Helene Hanssen var en av de faste kundene som var innom på fredag. Hun fikk stelt neglene av Monica, og var svært fornøyd med resultatet.

- For meg handler det om velvære i det daglige. Det betyr mye for meg å se ordentlig og velstelt ut, og neglene er en viktig del av det, sier Sigrid.