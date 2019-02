Nyheter

Politiet meldte klokka to i natt at de har hatt trafikkontroll på Sørfrøyveien på Frøya. Høyeste hastighet målt i 60 var 87 km/t, noe som betød at bilisten fikk førerkortet beslaglagt. To andre trafikanter fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort.