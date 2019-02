To tips om promille - ett viste seg å stemme

Nyheter

I totida i natt fikk politiet tips fra en bilfører på Frøya. Han fortalte at han var nær ved å bli påkjørt av en møtende bilist som hadde kommet over i feil kjørebane. Melderen mente at det kunne være snakk om promillekjørring. Etter signalemet klarte politipatruljen å spore opp den mistenkte bilisten. Men denne viste seg å være edru. Det ble påstand mot påstand om hvordan kjøringen hadde foregått, og politiet valgte ikke å opprette noen sak, opplyser operasjonsleder Ebbe Kimo.

Cirka en time senere fikk politiet nytt tips om mulig promillekjøring på Frøya. Her ble den mistenkte bilisten oppsøkt heime, og han blåste rødt for politiet. Vedkommende ble tatt med til blodprøvetaking, og det opprettes sak.