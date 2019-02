Nyheter

Politiet hadde i en times periode før midnatt lørdag kveld fartskontroller med laser på Frøya. De stod først i Ervika, hvor en bilfører fikk forenkla forelegg etter å ha blitt målt i 70 km/t i 50.sonen.

Patruljen flyttet seg deretter til 50-sonen gjennom Sistranda. Det resulterte i at ytterligere to bilførere ble tildelt forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet der var 62 km/t.

Dette opplyser operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.